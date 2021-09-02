دراسة تؤكد أهمية الجوز في خفض الدهون الضارة داخل الجسم

كشفت دراسة أجريت في جامعة جورجيا الأمريكية أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يرتبط بانخفاض مستوى الكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم للمشاركين.

يعرف الجوز بفوائده المتعددة للصحة لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المتنوعة والهامة. وقد وجدت دراسة أجريت في كلية الأسرة وعلوم المستهلك بجامعة جورجيا بالولايات المتحدة، أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي من شأنه أن يساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL ، المعروف باسم الكوليسترول “الضار”). وقد جعلت الدراسة، التي نشرت نتائجها في نُشرت في مجلة التغذية، مجموعة من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يضيفون الجوز إلى نظامهم الغذائي خلال عملية استمرت ثمانية أسابيع، وبحسب النتائج بلغ متوسط ​​الانخفاض في الكوليسترول الكلي 5 في المائة ، بينما كان الانخفاض في LDL بين 6 في المائة و 9 في المائة.

قد وأوضح جيمي كوبر، الأستاذ في قسم علوم التغذية في FACS وأحد مؤلفي الدراسة: “كان لدينا بعض الأشخاص الذين انتقلوا من مرحلة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في بداية الدراسة، إلى عدم وجودهم في هذه الفئة وبعد إضافة الجوز إلى النظام الغذائي لم ينتج فقط انخفاضاً أكبر في إجمالي الكوليسترول و LDL مقارنة بالعديد من التدخلات الأخرى في نمط الحياة، بل قد يكون أيضاً نهجاً أكثر استدامة للصحة على المدى الطويل.”

وقد تم تقسيم الأعضاء المشاركين إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى، استهلكت 68 غراماً (نحو 470 سعرة حرارية) من الجوز يومياً بالإضافة إلى نظام غذائي منتظم.

المجموعة الثانية تناولت نفس الكمية من الجوز، ولكن عوضاً عن أشياء أخرى بإجمالي السعرات الحرارية. في حين لم تتناول المجموعة الثالثة الجوزعلى الإطلاق. وبعد ثمانية أسابيع، تناول جميع المشاركين وجبة غنية بالدهون سمحت للباحثين باكتشاف التغيرات في الدهون والسكريات في الدم. بحسب ما نشره موقع (ساينس ديلي) الأمريكي.

وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم بين المجموعتين اللتين تناولتا الجوز، بينما انخفضت الدهون الثلاثية بعد الوجبة في المجموعة التي أضافت الجوز. كانت مستويات السكر في الدم أيضا أقل في المجموعة التي استبدلت أجزاء من نظامها الغذائي المعتاد بجوز البقان.

وجوز البقان، يشبه إلى حد كبير ثمرة الجوز المتعارف عليها في المنطقة العربية، إلا أنه طولاني الشكل أكثر وثمرته ذي لون غامق، وينمو في شمال المكسيك وجنوب الولايات المتحدة.

ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية للقلب تشتهر بوجودها في الأسماك الزيتية.