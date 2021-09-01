أرز عملاق.. الصين تنجح بزراعته (صور)

اجتذب محصول وفير من “الأرز العملاق” بمتوسط ارتفاع يصل لحوالى مترين لكل نبتة أرز في قرية تشانغهونغ تشونغتشينغ، العديد من المواطنين لمشاهدته في الآونة الأخيرة، وذلك حسبما نشرت “صحيفة الشعب اليومية أونلاين” الصينية.

وحسب الصحيفة، فان الـ 15 فدانا من “الأرز العملاق” التي حاولت القرية زراعتها هذا العام بشكل جيد للغاية، قدرت عائداتها بأكثر من 800 كيلوغرام لكل فدان.

وفي هذا الاطار، قال الخبراء إن ارتفاع نبات “الأرز العملاق” عموما ضعف ارتفاع الأرز التقليدي، وأوراقه مظلمة تماما وكفاءته في التمثيل الضوئي عالية، كما يبلغ الحد الأقصى لعدد الحبوب لكل واحدة حوالى 500، وإنه بالإضافة الى تمتعه بمقاومة قوية للأمراض والسكن والفيضانات والملح والقلويات، يمكنه توفير الظل والبرودة للمنتجات المائية والثدييات لجعلها أفضل الموائل لها.