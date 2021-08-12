أغسطس 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

الأبقار تهدد كوكب الأرض لهذا السبب

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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الأبقار تهدد كوكب الأرض لهذا السبب

كشف تقرير ان الابقار تنتج جزءا مهما من البروتين الذي يعتمد عليه الإنسان في تغذيته، لكنها تنتج أيضا ما قد يهدد الحياة على سطح كوكب الأرض.

وذكر تقرير لقناة الحرة ان تهديد الابقار لكوكب الارض بسبب اعتمادها على هضم طعامها العشبي على بكتريا تنتج غاز الميثان المسبب للتغيير المناخي بعد ثاني اكسيد الكربون.

واشار التقرير ان البقرة الواحد تنتج نحو 100 كيلو غرام في العام من غاز الميثان، وتتفوق الابقار على حرائق المحاصيل ومصانع المواد الكيماوية والبتروكيمياويات ومكبات النفايات.

وبين ان جزء من ذلك يعود لأن الميثان اكثر فعالية في احداث الاحتباس الحراري من ثاني اكسيد الكربون التي تسببها الابقار لمزارع الثروة الحيوانية التي تشغل نحو 30 % من مساحة كوكب الارض غير المغطاة بالماء والثلوج.

وعلل التقرير ان انتاج غرام من لحم البقر يحتاج الى ضعف مساحة الارض التي تستغل لانتاج غرام من لحم الدجاج او الخنازير.

وتوجد مليار ونصف بقرة على كوكب الارض، نحو ربع مليار بقرة تعيش في البرازيل التي خسرت 10% من مساحة غابات الامازون بسببها.

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