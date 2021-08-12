ما كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟

أعلنت الدكتورة إيرينا بيرجنايا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية، أن الشخص السليم يمكنه تناول 400-500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع دون أي ضرر.



وتشير الخبيرة، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن بعض الخبراء ينصحون بالتخلي نهائيا عن تناول اللحوم الحمراء. فما هي فائدة هذه اللحوم وما ضررها؟.

ووفقا لها، يمكن إطلاق كلمة “حمراء” على لحم البقر والضأن. هذه اللحوم غنية بالمواد المفيدة، مثل الحديد والسيلينيوم وفيتامينات مجموعة В والأحماض الدهنية الأساسية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لدعم منظومة المناعة والجهاز العصبي المركزي والعضلات.

وتضيف، فمثلا حاجة الجسم اليومية من الحديد موجودة في قطعة صغيرة من اللحم الأحمر، وللحصول على هذه الكمية من الحديد من الأطعمة النباتية، يجب تناول ثلاثة كيلوغرامات من التفاح في اليوم، أو كيلوغرام من الحنطة السوداء.

واللحوم الحمراء ضرورية أكثر للرياضيين ومن يمارس نشاطا بدنيا.

وتقول، “إذا كان الشخص رياضيا، أو يمارس نشاطا بدنيا مكثفا، فيجب أن يتناول اللحوم الحمراء، أكثر من الشخص الذي يعد نمط حياته خاملا. لأن العضلات تحتاج إلى كمية كبيرة من الأحماض الأمينية”.

ووفقا للخبيرة، يجب أن يتناول الشخص السليم 400-500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع. وأما الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وارتفاع مستوى الكوليسترول في دمهم وأمراض القلب والأوعية الدموية فعليهم تجنب تناول اللحوم الحمراء الدهنية.

وتقول، “نحن نحد من تناول أنواع معينة من اللحوم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الكوليسترول والأحماض الأمينية الدهنية غير الضرورية. و أما الدهون المتحولة غير المشبعة الموجودة فيها فإن الجسم يعالجها بسهولة، وتتراكم بسهولة على شكل لويحات الكوليسترول”.