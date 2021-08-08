تطوير لقاحات جديدة مضادة لـ4 سلالات من كورونا

تبدأ قريباً التجارب السريرية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي طورتها شركة الأدوية الأمريكية «آركتورس ثربيوتكس» في سنغافورة لاستهداف 4 سلالات من الفيروس مثيرة للقلق بينها سلالة دلتا.

وحصلت مرحلة التجربة السريرية مؤخراً على موافقة من هيئة العلوم الصحية في سنغافورة.

وتستهدف هذه المرحلة تقييم سلامة اللقاحات والاستجابة المناعية ضد متغيرات ألفا وبيتا وجاما ودلتا، وكذلك اللقاحات المعززة المحتملة للأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وتهدف التجارب السريرية – وفقا لما ذكرته صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية، اليوم الأحد، إلى تجنيد متطوعين أصحاء ذكورا وإناثا تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عاما.

ومن المقرر أن تدير التجارب السريرية وحدة الطب الاستقصائي التابعة ل‍وزارة الصحة في سنغافورة.

وقال نائب المدير الإكلينيكي والعلمي لوحدة الطب الاستقصائي، جيني لو، «سيتم اختبار اللقاحين الجديدين معا للمقارنة للتأكد من الأمان وحماية الأجسام المضادة».

وأشار جيني لو إلى أن بعض اللقاحات الحالية تتمتع بفاعلية أقل في الحماية من المرض المصحوب بأعراض عندما يتعلق الأمر باستهداف بعض السلالات، مبينا أنه قد تكون هناك حاجة إلى حقنة معززة لهذه اللقاحات في المستقبل حيث سيستمر الفيروس في الانتشار.