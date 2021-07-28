10 حيل لتحرير نفسك من مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الثورة الرقمية التي أثرت على حياتنا الاجتماعية وسلبت منا حريتنا الشخصية، حيث أصبحنا غير قادرين على الاستغناء عن التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن الشبكات الاجتماعية تتحكم فينا، فهي تتجسس علينا دون أن ندرك ذلك، وتخزن جميع بياناتنا لتبيعها لاحقا للشركات؛ ولعل هذا ما يجعلها قادرة على توجيه سلوكياتنا واهتماماتنا.

وفي حين أنه لا يمكن إنكار أهمية التكنولوجيا أو الاستغناء عن وسائل الراحة والخدمات التي تقدمها، فإنه ينبغي أن نكون قادرين على التحكم في طريقة استخدامنا لها. فيجب أن يكون الإنسان هو الذي يتحكم في هذه الشبكة وليس العكس.

وذكرت الصحيفة أن الخطوة الأولى تتمثل في تحرير نفسك من الشبكات الرقمية، وذلك من خلال إنشاء علاقة اتصال وانسحاب تسيرها إرادتك. وعلى العكس من ذلك، تريد رأسمالية المراقبة أن نتفاعل على المواقع الرقمية على مدار اليوم ونكون متصلين بها دائما.

تعتبر إسبانيا، على سبيل المثال، من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، ويقضي الإسبان أطول الأوقات على الشبكات الاجتماعية. إن أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة هي البوابة إلى هذا الفضاء السيبراني. واليوم، بتنا مدمنين على هذه الشبكات لدرجة أثرت سلبا على أدائنا الأكاديمي والمهني.

وأكدت الصحيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل فضاءً مثاليا لتنمية المعارف والترفيه وتكوين الصداقات، هذا إلى جانب تلبية العديد من الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. ولكن يجب أن نتعلم كيفية الانتفاع من هذه الخدمات بطريقة سليمة دون ترك المجال لهذه الشبكات بأن تستحوذ علينا.

وفيما يلي، قدمت الصحيفة بعض الطرق التي يمكن أن تساعدنا في تحرير أنفسنا من شبكات التواصل الاجتماعي:

– العادات الشخصية

1. الحد من الاتصال: ثلاث مرات في اليوم

تتمثل الطريقة الأولى للتحرر من سيطرة الشبكات الاجتماعية في أن تكون قادرًا على أن تقرر بنفسك الوقت الذي تقضيه عليها. ينبغي الحد من الاتصالات الرقمية على مدار اليوم، ومن الجيد وضع روتين يومي معين للتحكم في أوقات تصفح الشبكات الاجتماعية، مثل استخدامها مرة في الصباح، ومرة في الغداء، ومرة أخيرة بعد العشاء.

2. احترم ساعتك البيولوجية

ذكرت الصحيفة أن أجسادنا مزودة بساعة بيولوجية تساعدنا على تحديد ذروة النشاط خلال مختلف أوقات اليوم. ويجب أن نهتم بها حتى نتمكن من التمتع بصحة جيدة وساعات نوم مريحة. والنشاط المفرط على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يسبب الأرق.

وحسب الساعة البيولوجية، يكون معظم الأشخاص نشطين خلال الصباح وتبدأ طاقتهم بالتراجع بحلول المساء. لذلك، إذا أردنا استخدام مواقع التواصل، فينبغي تصفحها صباحا والتوقف عن ذلك ليلا.

3. عطلة نهاية أسبوع دون هاتف

هل يمكنك قضاء عطلة نهاية أسبوع كاملة دون استخدام هاتفك؟ هل يمكنك وضعه في الزاوية والنظر إليه فقط في حالات الطوارئ؟ ليس من السهل الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن من الضروري جعل هذه العادة ممارسة يومية لتحديد مدى اعتمادنا على مواقع التواصل الاجتماعي والتحرر منها.

4. الكثير من المشي والقليل من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي

بدلا من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، من الجيد الذهاب في نزهة. حاول أن تغير عادة تصفح هاتفك بتجربة من نوع آخر مثل المشي.

– العادات الاقتصادية

5. لا توجد عمليات بحث تجارية

إذا كنت تبحث عن منتج معين لتشتريه فلا فائدة من التوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها لن تستغرق وقتا كثيرا حتى تجذب انتباهك عن طريق العروض المغرية والمنتجات التي لا تحتاج إليها. بدلا من ذلك، حاول أن تنسحب من هذا العالم تدريجيا ولا تحرم نفسك من تجربة التسوق عبر المتاجر أو مراكز التسوق لاختيار ما تحتاجه.

6. الدفع نقدا

عندما تدفع عبر بطاقة الائتمان أو من خلال منصات الدفع، فأنت بذلك تساعد النظام على التحكم في ذوقك واهتماماتك ناهيك عن جمع معلومات عنك. تحرر من هذه القيود وحاول أن تدفع نقدًا، رغم صعوبة الأمر بالنسبة للبعض، وهكذا ستهرب من سيطرة هذا النوع من المواقع عليك.

7. إعطاء الأولوية للتجارة المحلية

إن مساعدة التجارة المحلية وتعزيزها أمر جيد في هذه الأوقات. تستفيد الشبكات العملاقة مثل أمازون من التسوق الرقمي، مما يعرض جميع أنواع الشركات الصغرى للتحديات. لا تفكر فقط في راحتك وحاول أن تساهم في حماية البيئة التجارية في مدينتك. إذا لم تفعل ذلك، ربما ستخرج يومًا ما إلى الشارع ولن تجد متجر بقالة تقليديا أو مكانا لشرب القهوة.

– العادات الرقمية

8. الاستخدام الواعي

لا تسيطر الشبكات الرقمية على كل مجالات حياتنا، لذلك يجب علينا إعادة برمجة تصرفاتنا اليومية حتى نتحرر من قيود التكنولوجيا للاستفادة منها بشكل جيد.

لتحقيق ذلك، ينبغي أن تحدد أسسا واضحة لاستخدامك لهذه المواقع.

9. ما وراء الأنا

ابتعد عن الأنا وسترى مدى شعورك بالحرية. تعتمد الشبكات الرقمية على هذه الطريقة لتقيمك وإذا تخلصت منها، ستعيش بهدوء أكبر.

10. اهتم بخصوصيتك

أشارت الصحيفة إلى أن حياتك الشخصية أمر لا يستطيع أحد التدخل فيه إلا إذا سمحت أنت بذلك. لا تدع بياناتك الشخصية متاحة للجميع إلا إذا كنت ترغب في ذلك. حاول أن تتحكم في حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي وحدد من يمكنه الوصول إليها. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك بانتظام، وتجنب تحديد موقعك الجغرافي.