“قاتل هواتف سامسونغ” يرى النور قريبا

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعضا من مواصفات هاتف IQOO المنتظر، الذي سيتفوق في تقنياته على العديد من هواتف سامسونغ الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف IQOO القادم سيتمتع بسرعة فائقة في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت والشبكات الخلوية بفضل معالج Snapdragon 888 Plus المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا.

كما سيدعم أداء المعالج في هذا الجهاز ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، لتكون هذه الذواكر هي الأكبر سعة من بين كل تلك الموجودة في الهواتف الذكية، إضافة إلى ذواكر تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 512 غيغابايت.

وسيحصل الهاتف تبعا للتسريبات على شاشة بمقاس 6.7 بوصة على الأغلب، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا.

وستزوده IQOO بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات OriginOS 1.0.

