يوتيوب تختبر ميزة جديدة لمكافأة صناع المحتوى ماديا

تحولت مواقع و منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في السنوات الأخيرة من مجرد فضاء للعرض إلى وسيلة للحصول على مورد عيش بالنسبة للكثير من صناع المحتوى، و أصبحت الكثير من هذه المنصات تعمل على تطوير ذلك، ليس فقط اعتمادا على إمكانياتها بل كذلك على دعم المتابعين.

و أشارت عدد من المواقع المختصة و من بينها موقع The Verge إلى أن منصة الفيديو يوتيوب تختبر أداة جديدة تسمى Super Thanks تتيح للمستخدمين دعم صناع المحتوى، حيث سيكون بإمكان المستخدمين التصفيق لمنشئ المحتوى من خلال الاختيار من بين أربع نقاط سعر تتراوح بين دولارين و 50 دولارًا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). عندما يشتري المستخدم أحد هذه الخيارات الأربعة ، سيرى رسمًا متحركًا احتفاليًا على الشاشة ويظهر تعليق ملون باسمه أسفل الفيديو في قسم التعليقات. سيتمكن منشئو المحتوى أنفسهم من الرد على هذه الرسائل بنفس الطريقة التي يمكنهم بها الرد على التعليقات العادية.

و بحسب الموقع فقد كان يوتيوب يختبر الأداة تحت اسم منفصل، و هو “تصفيق المشاهد” ” Viewer Applause”، على مدار العام الماضي. قبل أن يتم اعتماد تسمية Super Thanks ، وهو متاح في الإصدار التجريبي في 68 بلدًا على سطح المكتب و أندرويد و iOS، و تعتبر ميزة Super Thanks هي الخيار الرابع الذي أضافه يوتيوب لمنشئي المحتوى الذين يدفعون مباشرةً. تقدم المنصة أيضًا عضويات القناة ، والتي تتيح للمبدعين تقديم اشتراكات شهرية. ثم هناك Super Stickers و Super Chat ، والتي تتيح للمشاهدين ترك النصائح في الدردشة أثناء البث المباشر. ولكن عندما تعمل ميزة Super Stickers و Chat على الخلاصات المباشرة ، يمكن استخدام Super Thanks عبر جميع التحميلات المؤهلة.

و بحسب يوتيوب فإن على صناع المحتوى الراغبين في الاستفادة من ميزة Super Thanks أن يكونوا جزئ من برنامج YouTube Partner.