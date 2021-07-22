يوليو 23, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

تحديث جديد لـ”عدم الاعجاب” على تويتر!

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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تحديث جديد لـ”عدم الاعجاب” على تويتر!

أعلنت منصة “تويتر” عن إطلاق ميزة أو خاصية جديدة، من خلال إضافة رمز جديد، قالت فيه إنه لا يعني بالإطلاق “عدم الإعجاب”.

ففي تغريدة نشرتها المنصة، تحدثت فيها عن الرمز الذي وصفته بأنه لا يعني “عدم الإعجاب” بشكل نهائي أو مباشر.

وإنما يمثل تصويتا يمكن للمستخدم الاستعانة به في حال عارض فكرة ما كتب أو نشر.

 

وبحسب القائمين على المنصة فإن هدف هذا الرمز هو محاولة فهم بشكل أفضل ردود الأفعال التي تنشر أو يتم التعليق بها على المنشورات.

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