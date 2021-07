تحديث جديد لـ”عدم الاعجاب” على تويتر!

أعلنت منصة “تويتر” عن إطلاق ميزة أو خاصية جديدة، من خلال إضافة رمز جديد، قالت فيه إنه لا يعني بالإطلاق “عدم الإعجاب”.

ففي تغريدة نشرتها المنصة، تحدثت فيها عن الرمز الذي وصفته بأنه لا يعني “عدم الإعجاب” بشكل نهائي أو مباشر.

وإنما يمثل تصويتا يمكن للمستخدم الاستعانة به في حال عارض فكرة ما كتب أو نشر.

What's the point of a dislike button if you can't see the numbers for it?

— Pixelise (@PixeliseGame) July 21, 2021