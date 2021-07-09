ممارسة الجنس بعد التطعيم.. موضوع يثير الجدل بين أصحاب الشأن

أعلن طبيب الأمراض المعدية الخطيرة وأخصائي المناعة د. فلاديسلاف جيمتشوغوف أنه لا يرى ضررا في ممارسة الجنس بعد التطعيم، إذ أن الخلفية العاطفية الزائدة تساعد في تحسين المناعة.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة” نوفوستي” الروسية تعليقا على تصريحات نائب وزير الصحة في مقاطعة ساراتوف الروسية، دينيس غرايفر، الذي لم ينصح المطعمين بممارسة الجنس بعد تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا مبررا أن الجنس يسبب استهلاك الطاقة الزائدة ويشكل ضغطا على جسم الإنسان وقارن ممارسة الجنس بالرياضة التي لا ينصح الأطباء كذلك بممارستها بعد التطعيم.

ووصف الطبيب ومدير البرامج التلفزيونية المعروف، ألكسندر مياسنيكوف، تصريح الموظف بأنه حماقة، إذ أن تصريحات كهذه تنزع الثقة عن سياسة الحكومة الروسية الرامية إلى تشكيل مناعة القطيع.

فيما قال رئيس مركز “غاماليا”، ألكسندر غينسبورغ في حديث لوكالة “نوفوستي إنه ليس ضد ممارسة الجنس بعد التطعيم، بل نصح “بعدم الإفراط في ذلك”.