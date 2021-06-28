دراسة “مذهلة”: 99% من المتوفين بكورونا في امريكا يحملون صفة مشتركة واحدة

أظهرت دراسة جديدة مدى فعالية اللقاحات بعد تحليلها لبيانات الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث اشتركت 99 في المئة من حالات الوفاة بالجائحة في الولايات المتحدة بشيء واحد، وهو عدم تلقي اللقاح.

ووفقا لموقع “ساينس ألرت” المتخصص بنشر الدراسات والأبحاث العلمية، فإن من بين 18000 حالة وفاة، كان هناك 150 شخصا تم تطعيمهم بالكامل أي 0.8 في المئة فقط.

وفي حين تم إدخال أكثر من 853000 إلى المستشفى بسبب كوفيد – 19 في مايو الماضي، كان أقل من 1200 منهم أو حوالى 0.1 في المئة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وذلك وفقا للبيانات المتوفرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

بدورها، قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن اللقاحات “فعالة بنسبة 100 في المئة تقريبا”، معتبرة أنه “يمكن الوقاية من كل حالة وفاة بين البالغين بواسطة التطعيم”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وتُظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 45 في المئة من الأميركيين تلقوا التطعيم بالكامل، أي الجرعتين.

ويأتي هذا في وقت يحث فيه كبار مسؤولي الصحة على التطعيم لأن سلالة دلتا الهندية، الأكثر قابلية للانتقال، أصبحت مصدر قلق متزايد.