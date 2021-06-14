“اهتم بنفسك أكثر!”… 7 طقوس يومية لحب الذات

يتبادر دوماً إلى مسامعنا عبارات مثل: “يجب أن تحب نفسك أكثرً”، أو “اهتم بنفسك أكثر!”، أو “إن لم تعتنِ بذاتك من سيعتني بك؟”.



ورغم أننا غالباً ما نتفق ضمنياً مع تلك العبارات، ولكن التطبيق أصعب مما نظن، فكيف بالإمكان أن تعتني بنفسك يومياً؟ هذه سبع طرق يجب أن تصبح جزءاً من روتينك اليومي، لتكون أكثر توافقاً مع ذاتك، حسب موقع “فرويندن” الألماني.

استمع لصوتك الداخلي

صوتك الداخلي، أم حدسك، سمه ما شئت، ولكن استمع إليه، واجعل حديثك مع ذاتك إيجابياً. ينصح الموقع أن نتخيل صوتنا الداخلي يقدم دعماً لصديق مقرب، اجعل الخطاب إيجابياً وشجع ذاتك، فكما يقول ألبرت أينشتاين: “علينا أن نفكر على أي حال، فلماذا لا نفكر بطريقة إيجابية؟”.

تعلم قول “لا!“

جميعنا نحب أن نجعل ممن حولنا سعداء وراضيين، ولكن ماذا عن سعادة أنفسنا؟ يجب دوماً أن نستمع لأنفسنا، ونسأل عما إن كنا نريد أن نقوم بعمل أو واجب إضافي لشخص آخر؟ إن كنت لست مرتاحاً لهذا، فلا تقم به!

ويشرح موقع فرويندن الألماني أنه في البداية قول ”لا” سيكون صعباً، ولكن تدريجياً سيصبح أكثر سهولة.

طور عادات نوم صحية

ليس سراً ان النوم الجيد والعميق له أثر صحي على طاقة جسمك، وصحتك العقلية، كما يذكر موقع “سليب إديكوشن” المتخصص بصحة النوم، ولهذا ينصح الموقع بأن تنام في سرير مرتب، وألا تستخدم هاتفك النقال قبل نصف ساعة من النوم، وأن تحرص دوماً على خلق روتين مريح قبل النوم، مثل تنظيف الأسنان، ووضع كريم مرطب، أي أن تصنع “جوك الخاص” قبل التوجه إلى فراشك.

احتفظ بمذكرات “امتنان”

من السهل أن تحب نفسك إن دونت يومياً ما تشعر بالامتنان لأجله، والذي سيوضح لك الجوانب الإيجابية في حياتك؛ والتي قد ننساها أحياناً بسبب مشاغل الحياة. وإن لم تختبر أمراً إيجابياً خلال اليوم لتكون ممتناً له، فما عليك سوى أن تكتب أمراً عاماً جميلاً، كما يذكر موقع “فرويندن”.

تواصل مع الطبيعة

اللون الأخضر مهدئ ومريح للنفس، فتخيل أن تكون محاطاً به بشكل طبيعي؟ العشب والأشجار والبحر لها تأثير مهدئ على البشر بشكل هائل، لهذا ينصحك الموقع أن تستمتع بالألوان والروائح والهدوء، والذي سوف يقلل مستوى التوتر لديك بشكل كبير، وسيجدد طاقتك.

تناول الطعام بشكل واعٍ

اختيار الطعام الجيد يحسن من مستوى صحتك، وقضاء الوقت بطهو الطعام لنفسك يساعد على تغذية حواسك أيضاً، وبالطبع سيزيد من الجو الإيجابي حولك، لتصبح أكثر سعادة بقراراتك الصحية. وبالطبع تزويد جسمك بالعناصر الغذائية المناسبة سوف يجعلك “مشع ومتجدد” ليس فقط داخلياً، بل سيظهر جلياً على بشرتك.

التدليك الذاتي

أن تحصل على تدليك محترف، ومن مختص يساعد بشكل كبير على تقليل الضغط النفسي عليك، ولكن يمكنك أن تحصل على تدليك يومي إن كنت تقوم به بشكل ذاتي.

ويذكر موقع “هيلث لاين” أن التدليك الذاتي يقلل من الضغط، والصداع، والقلق والاضطرابات الهضمية، والشد العضلي.

ولهذا عليك أن تذهب الآن وتبحث في محرك البحث عن طرق للقيام بتدليك ذاتي لرقبتك ولكتفيك بالتحديد، وربما استخدم زيتاً عطرياً أيضاً.