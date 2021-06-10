افترقا لنحو ألف عام.. متحف دنماركي يجمع شمل قريبين من الفايكينغ

التمّ أخيراً في المتحف الوطني الدنماركي بكوبنهاغن شمل اثنين من محاربي الفايكينغ ينتميان إلى العائلة نفسها، بعدما بقيا منفصلين مدة ألف عام، وهو حدث يوفر معطيات جديدة عن تاريخ التنقلات في أوروبا.



وقُتل أحد الشخصين في بداية القرن الحادي عشر بإنجلترا متأثراً بجروح في الرأس ودُفن في مقبرة جماعية بأكسفورد، فيما توفي الآخر في الدنمارك، وظهرت على هيكله العظمي علامات ضربات، مما يشير على مشاركته في القتال.

وتبيّن مصادفةً بفضل خريطة الحمض النووي للهيكلين العظميين العائدين إلى عصر الفايكينغ (بين القرنين الثامن والثاني عشر) أن بينهما صلة قرابة من الدرجة الثانية. وفي هذا السياق ترى عالمة الآثار جانيت فاربرغ من المتحف الوطني في تصريح لوكالة فرانس برس “أنه اكتشاف عظيم إذ بات في الإمكان تتبع التنقلات مكانياً وزمانياً من خلال عائلة”.

وأعاد اثنان من زملائها على مدى أكثر من ساعتين بناء الهيكل العظمي لرجل في العشرينات من عمره، باستخدام نحو 150 عظمة معارة من متحف أوكسفوردشاير لمدة ثلاث سنوات. ويتفق المؤرخون على أن أجداد الدنماركيين غزوا إسكتلندا وإنجلترا.