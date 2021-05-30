الطريقة الأسهل لحذف حساب جوجل

أصبح حساب جوجل محركاً رئيساً للهاتف الذكي، فمن خلاله يحصّل المرء عنوان البريد الإلكتروني سواء للاستخدام الشخصي أو المهني، ويتحقق تسجيل الدخول إلى العديد من المواقع الإلكترونية، إضافة الى الخدمات الأخرى، كخدمة التخزين السحابي وخدمة الدفع للألعاب أو البرامج… ولكن، عند الرغبة في التخلي عن حساب غوغل لسبب ما، فهناك خطوات لتحقيق ذلك.

1. بعد فتح حساب جوجل، على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، يتم الانتقال إلى الصفحة التالية: myaccount.google.com.

2. إلى اليسار، هناك قائمة تحتوي على العديد من الخيارات، من ضمنها خيار” البيانات والتخصيص”، وبالتالي يجب النقر عليه.

3. مع التمرير إلى الأسفل، ينقر على “حذف خدمة أو حسابك”.

4. ينقر على “حذف الحساب” بعد ذلك.

هام لك…

قبل الخطوات سالفة الذكر، تفيد المعلومات الآتية:

• حذف الحساب يعني فقدان كل البيانات والمحتوى في هذا الحساب، مثل: رسائل البريد الإلكتروني والملفات والتقويم والصور.

• حذف الحساب لن يمكّن المستخدم من الحصول على الخدمات الأخرى التابعة لشركة جوجل، مثل: Drive أو Calendar أو Play.

• حذف الحساب لا يمكن من الوصول إلى الاشتراكات والمحتوى الذي سبق أن اشتراه المستخدم عبر هذا الحساب على “يوتيوب” أو “جوجل بلاي”، مثل: التطبيقات والأفلام والألعاب والموسيقى والبرامج التلفزيونية…

خدمات جوجل

إلى ذلك، قبل حذف الحساب، على المستخدم أن يتأكد من أنَ الأخير لم يتم اختراقه، وبالتالي يفيد إجراء “فحص الأمان”. ولتقليل الضرر، يمكن القيام بالآتي، قبل حذف الحساب:

• حفظ كلمات المرور على حساب جوجل، حيث أنَ ذلك سيُمكن المستخدم من معرفة ما إذا تمَ الوصول إليها، ومن ثمَ تغييرها قبل حذف الحساب.

• حفظ جهات الاتصال على حساب جوجل، ما يُساعد في معرفة إذا سبق تنزيلها، وبالتالي إبلاغ جهات الاتصال لديك للانتباه إذا ماوردتهم رسائل مشبوهه.

• في حال استخدام “جوجل بلاي” للدفع، يُمكن معرفة ما إذا كان هناك بعض عمليات الدفع غير المصرّح بها.