دراسة تكشف أعراض غير مسبوقة لفيروس كورونا!

أطلق الاتحاد الوطني لأطباء الجلد في فرنسا تحذيراً نبّه فيه إلى حدوث أعراض غير مسبوقة ولم يتم التحدث عنها سابقاً لفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان أصدره أخيراً: “اكتشفنا أمراً لدى بعض المرضى حيث ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض التجمّد في الأطراف إلى جانب الاحمرار والانتفاخ. وقد شعر هؤلاء بالألم العابر المماثل لذلك الذي يشعرون به في الشتاء بسبب البرد”. وأضاف: “لم يتنبه أحد لهذا العارض من قبل… وقد أظهرت الفحوص التي أُجريت للعديد من المرضى أن هذا يرتبط بكوفيد 19. لهذا ننبّه الناس والجسم الطبي إلى ضرورة الانتباه لذلك”.

يُشار إلى أن دراسة أخرى أُجريت في جامعة “جورج مايسون” الأميركية بالتعاون مع مركز الوراثة الطبي لدى أكاديمية العلوم الروسية،أشارت إلى أن كوفيد 19 يقلّص متوسط طول عمر الإنسان في الدول المتطوّرة بمقدار 1.5 عام أو عامين حسب الدولة.

ويُذكر أن ملايين الأشخاص حول العالم حصلوا على اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وقد بدأت موجته بالانحسار في العديد منها.