العلماء يكتشفون علاجا للربو التحسسي الموسمي

أكد العلماء الفرنسيون بقيادة لوران ريبرت من معهد باستير في باريس، مع زملائهم الأمريكيين، أن التطعيم ضد جزيئات إشارات الإنترلوكين يمكن أن يحمي فئران المختبر من الربو الناجم عن الحساسية لمدة 11 أسبوعًا على الأقل. ونشرت البيانات في مجلة Nature Communications.

يُلاحظ أن الربو هو أكثر أمراض الرئة المزمنة شيوعًا. أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من هذا المرض. علاوة على ذلك، فإن حوالي 20 ٪ من المرضى المصابين لديهم شكل غير خاضع للسيطرة من المرض ذي الخطورة المتوسطة وهو، بدوره، يتجلى على شكل انخفاض في وظائف الرئة وتفاقم متكرر.

ومع ذلك، هناك أجسام مضادة علاجية وحيدة النسيلة تستهدف IgE أو IL-4 و IL-13 (الغلوبولين المناعي من الفئة E)، يمكن أن تقلل من أعراض الربو، لكنها باهظة الثمن وتتطلب استخدام مدى الحياة.

أجرى العلماء سلسلة من التجارب واكتشفوا أن اللقاح المزدوج ضد IL-4 و IL-13 الذي طوروه، يقلل من حدة الربو المزمن في فئران التجارب. وكان للدواء تأثير في خفض مستوى IgE وتكوين المخاط في القصبات الهوائية للحيوانات لمدة تصل إلى 15 أسبوعا.

ثم قرر الباحثون اختبار تأثير اللقاح على تلك الحيوانات التي لديها الإنترلوكين البشري IL-4 / IL-13. وخلصوا إلى أنه في الفئران التجريبية، أدى التطعيم إلى كبت مستويات هذين السيتوكينين لمدة 11 أسبوعًا على الأقل. كان لديهم أيضًا انخفاض في مستويات AHR (مستقبلات الهيدروكربون العطري) ، وفرط الحمضات، وإنتاج المخاط.

وأعرب الخبراء عن أملهم في أنه بعد اختبار اللقاح على البشر، يمكن لمثل هذا الدواء أن يشكل الأساس لاستراتيجية طويلة الأجل لعلاج الربو التحسسي الموسمي.