اختفت فيه 50 سفينة و20 طائرة… معلومات تجهلونها عن مثلث برمودا!

أوردت صحيفة “فيتو” معلومات عن مثلث برمودا، بعدما أصبح اسمه من العبارات الأكثر تداولا على محركات البحث في مصر.

وتصدر محركات البحث في مصر، سؤال عن مكان “مثلث برمودا”، ووضع 3 اختيارات للإجابة عليه. شملت الاختيارات المطروحة حول موقع مثلث برمودا (المحيط الهندي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهادئ”، حسبما ذكرت صحيفة “فيتو” المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن مثلث برمودا موجود في المحيط الأطلنطي ويطلق عليه “مثلث الشيطان” ويقع بين فلوريدا وبورتوريكو وبرمودا.

وتبلغ مساحة مثلث برمودا نحو 1.5 مليون ميل مربع، وشهدت هذه المساحة اختفاء ما يصل إلى 50 سفينة و20 طائرة في منتصف القرن التاسع عشر.

وأصبحت تلك المنطقة واحدة من أكثر الممرات استخداما في العالم، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن تلك السفن كانت مرتبطة بأحداث خارقة للطبيعة.

لكن العلماء مقتنعون أكثر بنظريات التغيرات المناخية المفاجئة، التي تسببت في غرق السفن أو تحطم الطائرات.