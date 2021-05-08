حذاء ذكي يساعد المكفوفين في تجنّب العقبات

ابتكر علماء الكُمبيوتر حذاءً ذكيًّا يُساعد المكفوفين وضعاف البصر، في تجنّب العوائق المتعددة في طرقهم.

وحسب موقع “ديلي ميل”، طوّرت شركة Tec-Innovation النمسوية، بدعم من “جامعة غراتس للتكنولوجيا” الحذاء، الذي تبلغ تكلفته 2700 جنيه إسترليني، والمسمّى InnoMake.

مستشعرات فوق صوتيّة

في مقدّمة كل فردة حذاء، مستشعرات فوق صوتيّة مقاومة للماء، تهتزّ وتصدر أصواتًا بالقرب من العوائق. فكلّما اقترب مرتدي الحذاء من العائق، زادت سرعة الاهتزاز.

وتعليقًا على إطلاق الحذاء المبتكر، صرّح مؤسّس شركة Tec-Innovation ماركوس رافر، الذي يعاني من إعاقة بصريّة، قائلًا إن “أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتيّة على إصبع الحذاء تكتشف العوائق حتّى أربعة أمتار. ثمّ، تقوم بتحذير مرتديها بالاهتزاز و/ أو بالإشارات الصوتيّة، الأمر الذي يعمل بشكل جيد للغاية، وهو بالفعل يقدّم مساعدة كبيرة لي.”

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كاميرا في الحذاء

تعمل Tec-Innovation راهناً، على تضمين كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي بالحذاء، حتى تقوم صور الكاميرا بتحديد منطقة خالية من العوائق، وبالتالي آمنة للمشي، بالإضافة إلى التعرّف إلى الأشياء وتمييزها.

التعرّف إلى نوع العقبة

يعمل العلماء على دمج نظام التعرف المعتمد على الكاميرا والمدعم بالتعلم الآلي، وهو نوع من الذكاء الاصطناعى (AI). وبالتالي، ستسمح الصور التي يتم التقاطها بوساطة الكاميرا المدمجة في الأساس، باكتشاف المزيد حول كل عقبة، بينما يتجوّل مرتديها.

يقول العلماء إن النظام يكشف عن معلومتين أساسيتين لتفادي العقبات: طبيعة العائق ومسار اتجاهه، بخاصّة إذا كان الاتجاه لأسفل، مثل: الثقوب أو السلالم.

بدوره، قال فريدريك فراوندورفر من جامعة TU Graz: “لقد قمنا بتطوير خوارزميات التعلّم العميق الحديثة على غرار الشبكات العصبية التى يمكنها القيام بأمرين رئيسين بعد اكتشاف وتفسير محتوى الصورة.” وأضاف: “لا يقتصر الأمر على التحذير من أنني أواجه عقبةً، بل يتعلق أيضًا بالمعلومات حول العقبة، سواء كانت الأخيرة عبارة عن جدار أو سيارة أو سلّم”.

كل فردة من الحذاء تباع على حدة

سعر المنتج (2700 جنيه إسترليني) خاص بكل فردة، ويشتمل على شاحن USB.