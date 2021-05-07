دراسة: وفيات كورونا الحقيقية تبلغ ضعف الاحصاءات الرسمية المعلنة

أظهرت دراسة أميركية جديدة مثيرة للجدل، أن عدد الوفيات بسبب كوفيد – 19 على مستوى العالم ضعف العدد الرسمي البالغ 3.24 مليون وفاة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست استثناء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم ب‍جامعة واشنطن في تحليل جديد، إن أكثر من 905 آلاف شخص ماتوا بسبب كوفيد – 19 في الولايات المتحدة، بزيادة 57 في المائة عن العدد الرسمي، وهذا يعتبر أكثر من أي دولة أخرى.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فإن الحصيلة الرسمية الأميركية تبلغ حوالي 580 ألف وفاة، وفقاً لصحيفة «نيويورك ديلي نيوز.”

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الوفيات على مستوى العالم يقترب من 7 ملايين وفاة، وهو أكثر من ضعف الحصيلة الرسمية البالغة 3.24 مليون، وهو ما سجلته جامعة جونز هوبكنز.

وفي الوقت الذي رحب فيه البعض بالدراسة باعتبارها مؤشرًا أكثر دقة للتكلفة الحقيقية لأعداد الأرواح المفقودة بسبب الجائحة، رأى آخرون أن هناك احتمالا لوجود مبالغة في تلك التقديرات.