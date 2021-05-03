وصفة يابانية لإبطاء الشيخوخة

قال البروفيسور الياباني، هيروشي هيرايزومي، إن الشعور بالشيخوخة هو دليل على نقص النشاط البدني الضروري، وعدّد جملة من التمارين التي تساعد في إبطاء الشيخوخة.

وأكد في مقابلة مع صحيفة “نيهون كيزاي” إن عدم نشاط أعضاء الجسم يؤدي إلى الشيخوخة في سن مبكرة.

وقال هيرايزومي أن كثيرا من الناس باتوا الآن يعانون من آلام غير متوقعة في الجسم بسبب العمل عن بعد، موضحا أن العضلات العمودية التي تتمتد من الخصر إلى مقدمة مفصل الورك، وكذلك عضلات الظهر، تصبح متيبسة وتضغط على أسفل الظهر.

وأوصى الأخصائي بالبدء في محاربة “صدأ” الجسم من خلال ممارسة تمارين منتظمة لتمطيط العضلات، خاصة للظهر والرقبة.

كما أشار هيريزومي إلى أن القيام ببعض التمارين قبل البدء في أي نشاط، يحسن الدورة الدموية وويساعد في تغذية العضلات، والذي بدوره سيساعد في إبطاء عملية الشيخوخة.