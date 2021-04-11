هذه الأطعمة تصيبك بالأرق.. تجنب تناولها قبل النوم

يهتم الكثير من الأشخاص بتناول الأطعمة الصحية من أجل الحفاظ على صحة الجسم ولياقة البدن، خاصة وفي ظل انتشار المأكولات المعلبة والوجبات السريعة المضرة بالصحة والجهاز الهضمي في آن معا.

لكن الأطعمة الصحية ليست دائما صحية إذا ما تناولناها في وقتها المناسب، وهذا حتى لا نفقدها أهميتها وقيمتها الغذائية اللازمة التي تعود بالفائدة على الجسم والصحة.

أدرجت أخصائية التغذية الروسية، إيلينا كالين، قائمة الأطعمة التي أشاد بها الخبراء والتي يفضل عدم تناولها في الفترة المسائية من اليوم، حتى يتمتع الجسم بقسط كاف من الراحة والنوم العميق.

بداية، أوصت الأخصائية كالين بالتخلي عن خضار الكرفس، وقالت: “إن خضار الكرفس مفيد لإنقاص الوزن، لكنه يعتبر من الخضار المدرّة للبول، وبالتالي تزيد عدد مرات الذهاب إلى المرحاض ليلا وهذا يؤدي إلى التشويش على الحلم والاستيقاظ المتكرر من النوم”.

وأشارت كذلك كالين إلى “عدم استهلاك الكثير من المكسرات في الليل لأنها تحتوي على كمية كثيرة من النشاء والسكر والدهون، وبالتالي تكون هذه المواد الغذائية حملا ثقيلا على الجهاز الهضمي”.

وقالت: “قد يشعر الشخص بالنعاس والخمول، لكن في الوقت نفسه، تستغرق الأطعمة الدهنية التي يتم تناولها في المساء وقتا طويلا للهضم ويمكنها أن تؤثر ليس فقط على النوم ولكن أيضا على فقدان الوزن”.

ونوّهت الأخصائية كالين إلى أن “تناول الخضار الطازجة والفواكه والتوت البري في الليل، من الممكن أن تسبب الانتفاخ وألما في البطن مما يسبب إزعاجا في الليل”.

وقالت: “إن الفواكه تحتوي على العديد من الفيتامينات وعلى القليل من السعرات الحرارية، ولكن من الأفضل تناولها في فترة ما بعد الظهيرة أو في الصباح، لأنه في المساء يتباطأ التمثيل الغذائي ويتم هضم الألياف الغذائية ببطء وهذا يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ البطن مصحوبا بآلام غير مرغوب بها، ولهذا يستيقظ الشخص أكثر رغبة في الأكل في الصباح”.

وأشارتالأخصائية كالين أيضا إلى “عدم تناول الفاصولياء والفطر والمشروبات التي تحتوي على الكافيين في الفترة المسائية”.