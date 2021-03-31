ترتكبون هذا الخطأ أثناء تحضير الشاي… تجنبوه بعد قراءة الخبر!

يعَدّ الشاي من المشروبات الأكثر شعبيةً في العام ويتم تحضيره في معظم المنازل. لكن يبدو أن الكثيرين يرتكبون خطأ كبيراً أثناء إعداده، ويتمثّل هذا الخطأ بإضافة أوراق الشاي الجافة إلى الماء وهو يغلي، مما يؤدي إلى احتراقها فتفقد طعمها الحقيقي.

من المهم إذاً تجنّب هذا الخطأ، كما من الضروري اختيار نوعية الشاي الجيدة لأن بعض الأصناف المصنّعة تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية. ولهذا يجب الانتباه إلى ذلك جيداً.

ومن الضروري أيضاً الامتناع عن تناول الشاي المغلّف بالبلاستيك، خصوصاً أن غلي الماء يتم على درجة حرارة تزيد على 95 مئوية. وهذا يعني أن جزيئات النايلون تنتقل إلى الكوب عند سكب الشاي.

كذلك من الأفضل عدم شرب الشاي في المساء، لأن هذا يؤثر سلباً في نوعية النوم. ومن المُستحسن في هذه الحالة تناول الخلاصات العشبية التي لا تحتوي على مادة التيين.