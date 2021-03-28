مارس 29, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

“الأخطر في العالم”.. الكشف عن سلالة جديدة لكورونا

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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“الأخطر في العالم”.. الكشف عن سلالة جديدة لكورونا

وجد العلماء طفرات غير معروفة لفيروس كورونا المستجد لدى السياح القادمين من تنزانيا.
وقال رئيس مختبر أبحاث “كريسب” الخاص، البروفيسور توليو دي أوليفيرا، إن هناك ثلاث حالات. جميعهم موجودون الآن في أنغولا، بحسب ما نقله موقع “ديار ميس”.

ووفقًا للدراسات الأولية، فإن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن. وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر. ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.

كما يشعر الخبراء بالقلق إزاء حقيقة أن السلطات التنزانية رفضت الاعتراف بوجود جائحة ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية. ووفقًا لهم، من المستحيل السيطرة على الوضع الوبائي ومنع انتشار المرض بهذه الطريقة.

وسجلت تنزانيا رسميا 509 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 21 حالة وفاة. ولا توجد المزيد من البيانات حول انتشار “كوفيد-19” في تنزانيا، وأعلنت السلطات الانتصار على المرض العام الماضي.

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