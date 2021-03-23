خطوات سريعة لإنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء

سقوط الهاتف في الماء بدون عمد، من المواقف المتكررة التي تحتاج للتدخل السريع لإنقاذ الهاتف من التلف، إلا أن البعض يقدم على العديد من الخطوات الخاطئة مما يضاعف التلف؛ وقدم خبراء التقنية مجموعة من الخطوات السريعة لإنقاذ الهاتف، وجاءت كالتالي:

-الإسراع في إخراج الهاتف من الماء وإيقاف تشغيله مع تفادي الضغط على أي زر آخر.

-أزل بطارية الهاتف في حال إذا كانت قابلة للإزالة لتفادي حدوث ماس كهربائي، أما في حال عدم قابليتها للإزالة تأكد من أن هاتفك يحتوي على خاصية مقاومة الماء والغبار.

-احذر من تجفيف الهاتف داخل الميكروويف أو بمجفف الشعر، لتفادي اضرار درجة الحرارة العالية بالمكونات الدقيقة للجهاز.

-امسح الهاتف بقماش قطني جاف وتأكد من عدم تسريب الماء إلى فتحات الهاتف وفي حال وجود ذلك استخدم علبة الهواء المضغوط بحذر.

-تفادَ فتح زر تشغيل الهاتف واستخدامه واتركه لساعات حتى يجف تمامًا.

-لف الهاتف بقطعة من القماش وضعه في كيس مملوء بالأرز أو الحبيبات البيضاء المعروفة باسم (السيليكا) لامتصاص الرطوبة لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

وأخيرًا في حال عدم استجابة الهاتف للخطوات السابقة ينصح الخبراء بالتوجه لقسم الصيانة التابع للشركة للحصول على المساعدة في سحب المياه من الهاتف.