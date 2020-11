واتساب يعلن خاصية جديدة ينتظرها مستخدموه منذ مدة!

هل أرسلت يوما رسالة مرت عليها عدة أيام وندمت عليها ورغبت في محو أي آثر لها؟.. تطبيق ”واتساب” أوجد لك الحل حيث يضيف خاصية جديدة لـ ”محو آثر” أية رسائل سابقة. فكيف تعمل الخاصية الجديدة؟

لفترة طويلة لم يقدم تطبيق واتساب، الخاص بتبادل الرسائل والمكالمات عبر الإنترنت، نفس السمات التي وفرتها تطبيقات أخرى بديلة منافسة له، وعلى رأسها تطبيق سيغنال.

ولكن يبدو أن واتساب قرر مؤخرا القيام بتغيير ربما يرضي الكثير من مستخدميه. إذ أضاف التطبيق خاصية جديدة تسمح بمسح جميع ما تم إرساله من الهواتف المستقبلة للرسائل، بما في ذلك الرسائل داخل مجموعات الدردشة التي تضم أكثر من عضوين، بعدما كانت خاصية المسح تخصّ فقط الدقائق الأولى من الإرسال وقبل اطلاع المستقبل عليها.

ومن المفترض أن تنطلق الخاصية الجديدة بالسماح للمستخدين بمسح الرسائل علي مدار سبعة أيام متتالية فقط، وفقا لبيان منشور عبر المدونة الخاصة بتطبيق واتساب. وسبق لواتساب أن أعلن عن تجريبخاصية لرسائل ذاتية المسح.

وبمجرد تفعيل خاصية مسح الرسائل، سيتم محوها أولا بأول بعد سبعة أيام من إرسالها عبر التطبيق بما يحقق لمستخدم التطبيق “مزيداً من الخصوصية”، علي حد تعبير البيان الصادر عن إدارة واتساب.

Introducing disappearing messages. Now you can set chats to disappear after 7 days. Because not all messages need to stick around forever. pic.twitter.com/3Ny2mVxSaQ

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 5, 2020