العثور على سلحفاة صفراء نادرة في الهند للمرة الثانية خلال عام

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر فقط، أعلنت دائرة الغابات الهندية عن اكتشاف سلحفاة ذهبية نادرة للغاية.

ويبدو المخلوق غريب المظهر، مثل شريحة من الجبن، أو شريحة من الزبدة، بلون أصفر يغطي قوقعته ورأسه وأطرافه، وسرعان ما جعله هذا اللون المميز يثير ضجة عبر الإنترنت.

وفي حين أن مثل هذه الانحرافات اللونية نادرة في الطبيعة، فإن هذه الظاهرة الغريبة أكثر شيوعا مما يدركه الكثيرون.

وتندرج هذه السلحفاة ضمن أنواع السلحفاة المائية، وعادة لا يحدث الشذوذ الجيني كثيرا، ولكن عندما يحدث فإن الكثير من معتنقي العقيدة الهندوسية يعتبرونه علامة دينية مميزة.

ووقع اكتشاف المتغيرات الصفراء من السلحفاة الهندية (Lissemys punctata)، والتي تكون بنية اللون مع بقع صفراء وجانب سفلي أبيض كريمي، عدة مرات على مر السنين في أجزاء مختلفة من جنوب آسيا، حيث تعد واحدة من أكثرها شيوعا أنواع السلاحف المائية.

وفي عام 1997، وقع اكتشاف سلحفاة ذات جسم أصفر موحد وعيون وردية اللون في ولاية غوجارات على الساحل الغربي للهند، ويقال إنه تم العثور على أمثلة أخرى مماثلة في ميانمار وبنغلاديش، على الرغم من عدم نشر البيانات.

وهذا الصيف فقط، تم التقاط سلحفاة ذهبية في أوديشا، بولاية شرق الهند، وعندما نشر الخبر على “تويتر”، ادعى عالم الأحياء البرية في الهند أنه عثر على ثلاثة أنواع من هذا القبيل في العام السابق.

وفي الآونة الأخيرة، تم نشر ورقة بحثية عن أول اكتشاف لسلحفاة ذهبية تم العثور عليها في نيبال.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP

— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020