علماء يكشفون أهم 8 أسباب للخيانة!

كشف علماء جامعة ماريلاند عن أهم 8 أسباب وراء عدم إخلاص بعض الناس، أو عدم القدرة على الالتزام في العلاقة الزوجية.

وأجرى العلماء استطلاعا شمل 562 من البالغين، اعترفوا بأنهم غير مخلصين في علاقة “رومانسية” ملتزمة. وطرحوا على المشاركين ما يقرب من 80 سؤالا، للمساهمة في مساعدة العلماء على تحديد الأسباب الثمانية الشائعة للخيانة.

وقال الدكتور ديلان سيلترمان، الذي قاد الدراسة: “على الرغم من انتشار الخيانة على نطاق واسع، لم يكن هناك الكثير من الدراسات حول أسبابها. وإن معرفة ما يحفز الناس على الخيانة الزوجية، قد تساعد الأزواج على إصلاح علاقاتهم، وكذلك منع حدوث الخيانة في المقام الأول”.

وكشفت النتائج أن الرجال كانوا أكثر ميلا للخيانة، بسبب الرغبة الجنسية والعوامل المتعلقة بالرغبة في التنويع، في حين تميل النساء للخيانة بسبب الإهمال.

وفيما يلي أهم 8 أسباب للخيانة:

1- الغضب: السعي للانتقام من خيانة الشريك.

2- الرغبة الجنسية: الشعور بعدم الرضا عن العلاقة الجنسية والرغبة في التجديد.

3- غياب الحب الناجم عن فقدان العاطفة أو الاهتمام.

4- الإهمال: عدم تلقي ما يكفي من الحب والاحترام والاهتمام.

5- قلة الالتزام: خاصة عندما يكون هنالك شريك غير ملتزم مثل الآخر.

6- الحالة المعيشية: تتضمن عدة سيناريوهات خارج نطاق الشخص العادي، مثل شرب الكحول بكثرة أو الضغط العملي وبذل الكثير من الجهد.

7- التقدير: بهدف السعي إلى زيادة القيمة الذاتية، من خلال ممارسة الجنس مع عدة أشخاص.

8- التنوع: الرغبة في تجربة الجنس مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص.