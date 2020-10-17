السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

قال الطبيب الروسي المختص، ألكسندر مياسنيكوف، إن السعال المزمن ليس دائما عرضا مرتبطا بأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح الطبيب مياسنيكوف، مقدم برنامج الصحة في القناة الروسية الأولى، أن أحد أسباب السعال المزمن قد يكون “الارتجاع”، وهي خروج حمض الهيدروكلوريك من المعدة إلى المريء.

ويؤثر الارتجاع على الجهاز الهضمي ويزعج المريض ويسبب صعوبة التنفس، خاصة بعد تناول الوجبات، وكذلك يمكنه أن يكون سببا للسعال المزمن.

كذلك أشار الأخصائي إلى أن السعال يمكن ملاحظته لدى مرضى القلب، وخاصة عندما تتراكم السوائل في التامور (الكيس الذي يحيط بالقلب).

ووفقا لمياسنيكوف، يجب أيضا فحص آذان المرضى الذين يعانون من السعال المزمن والجيوب الأنفية الفكية، لأن الالتهاب المزمن أو التحسسي في هذه المناطق يمكن أن يسبب تشنج قصبي، ما ينتج عنه سعال.

وكإجراء وقائي، أوصى الطبيب بعدم إهمال الفحص الطبي السنوي، والابتعاد عن التوتر، والمحافظة على درجة رطوبة داخل البيت لا تقل عن 60 درجة.

المصدر: نوفوستي