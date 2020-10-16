من لديه هذه العلامات الثلاث يعاني من الوسواس القهري!

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مشكلة الوسواس القهري. وهو اضطراب مرتبط بالقلق ويؤدي إلى ممارسة بعض السلوكيات المبالغ فيها خلال الحياة اليومية. لكن ثمة علامات تدل على المعاناة من هذه المشكلة وهذه أبرزها.

1. المبالغة في فرك اليدين أثناء الغسل. فعادة ما يساعد هذا على الوقاية من الأمراض، لكن المبالغة من خلال إطالة مدة الغسل وتكراره قد تدل على الإصابة بالوسواس القهري.

2. التفحص المتكرر للأشياء، ومنها مقابض الغاز مثلاً والمصابيح والكهرباء. وفي حال القيام بذلك من 3 إلى 4 مرات متواصلة فإنه يشير الى المعاناة من القلق الزائد او الوسواس.

3 . العدّ وهو من العلامات التي لا ينتبه إليها الكثيرون. فقد يعدّ الشخص الذي يعاني من الوسواس القهري مثلاً درجات السلّم. كما قد يفكّر مطولاً ويبدي خوفه وقلقه في حال لم يؤدِّ مهمة ما. ومن الممكن أن يكون هؤلاء من الأكثر تنظيماً حيث يبالغون في الترتيب والتنظيف.