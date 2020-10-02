ما سبب صدور رائحة فم كريهة بعد وضع الكمامة؟

بعدما أصبح وضع الكمامات الطبية أمراً ضرورياً تطرح الكثير من الأسئلة في شأنها، من بينها ما إذا كانت تسبب رائحة النفس الكريهة، وهو ما أجاب عليه تقرير لموقع Oh My Mag الفرنسي.

وذكر أن رائحة النفس الكريهة لا تنتج عن الكمامة بل عن جفاف الفم.

وفي هذا السياق قالت طبيبة الأسنان زينب المختار في حديث لموقع Slate يمكن مشاكل الفم أن تسبب صدور الروائح الكريهة عند وضع الكمامة خصوصاً أنه لا يمكن في هذه الحالة شرب الكثير من الماء بين الحين والآخر”.

ولفتت إلى أن هذا يمكن أن يسبب ارتفاع عدد البكتيريا الضارة في الفم. ولهذا دعت إلى القيام ببعض الخطوات المهمة وأبرزها تنظيف الأسنان مرتين يومياً لمدة دقيقتين في كل مرة وشرب الماء قدر الإمكان خلال النهار. ونبهت إلى ضرورة الاهتمام بصحة الفم والأسنان عن طريق زيارة عيادة الطبيب الاختصاصي بشكل دوري. ورأت أنه من المهم تبديل الكمامة بين الحين والآخر من أجل تجنب تراكم الميكروبات الضارة.