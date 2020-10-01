عالم أغذية يشرح سبب كون مذاق بقايا الطعام أفضل “دوما”!

يتساءل البعض لماذا يبدو “أحيانا” أن مذاق بقايا طعامك في اليوم التالي أفضل بكثير من الطعام نفسه الذي أُكل في الليلة السابقة.

وجدت دراسة من Asda أنها ليست مجرد أسطورة حضرية، فبعض الأطعمة يكون مذاقها أفضل بعد 24 ساعة من الطهي.

وأوضح تشارلز سبينس، عالم الغذاء وعلم النفس التجريبي بجامعة أكسفورد، سبب حبنا لبقايا الطعام كثيرا.

ويزعم أن هذا يرجع إلى أنه أثناء عملية الطهي هناك عدد معين من ردود الفعل، التي تحدث بشكل متزامن لجعل أطباق اليوم التالي مذاقا جيدا للغاية.

وقال سبينس: “كثيرا ما يقول الناس أن مذاق الطعام أفضل في اليوم التالي. وبصفتي من محبي الكاري المتحمسين، أعرف مدى طعم الكاري بشكل أفضل مع تطور الطبق بين الطهي وإعادة التسخين. الأطباق التي يكون طعمها أفضل عند إعادة التسخين، رطبة (لذا تجنب مخاطر الجفاف أو التبلل)، وغالبا ما تحتوي على مجموعة معقدة من المكونات”.

وتابع: “في الكاري، على سبيل المثال، عندما تترك طوال الليل في الثلاجة، تتفرق النكهات بشكل متساو. وعلى الرغم من أن الكاري قد يحتوي على ما يصل إلى 20 أو 30 نوعا مختلفا من التوابل، فإن الفكرة هي أنه يجب أن تمتزج بحيث لا يمكن التعرف على عنصر واحد في الخليط. وفي الوقت نفسه، كلما طال ملامسة اللحم مع الصلصات، ستتبل النكهات اللذيذة الناضجة. وأيضا، عندما يُطهى الكاري أو المعكرونة أو الحساء على الموقد، يتحلل الكولاجين من اللحم. وعند تركه للراحة في الثلاجة، سيتحول إلى هلام صلب وبمجرد تسخينه، يذوب الغيلاتين ليشكل ملمسا حريريا في الفم. وسمع الجميع عن رقائق البطاطس المطبوخة ثلاث مرات، وبالنسبة لأطباق معينة”.

وأضاف أندرو جونستون، رئيس طهاة الابتكار في Asda: “واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي الطهي الجماعي للأطباق المفضلة، وتجميدها ليوم آخر. لن يساعد ذلك في توفير المال فحسب، بل يمكن أيضا أن يكون مذاقا أفضل. مع قليل من التخطيط والوصفات الصحيحة يمكنك توفير المال وتقليل هدر الطعام في نفس الوقت “.

وشارك جونستون أيضا بعض النصائح المهمة حول كيفية تقديم بقايا الطعام بأمان:

1- انتظر حتى يبرد

تذكر دائما أن الأطعمة الساخنة تحتاج إلى البرودة قبل وضعها في الثلاجة، وإلا فقد تنمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

2- ثلاجة أو فريزر

إذا لم يتم إعادة استخدام الطعام في غضون 3-4 أيام، فقم بتجميد الطعام. حتى صفار البيض النيئ يمكن تجميده وإعادة استخدامه إذا تمت إضافة كمية صغيرة من شراب السكر المركز، لمنع تلف البروتينات.

3- إعادة التسخين دائما

يعد التسخين السريع في الميكروويف هو الأفضل لمعظم الأطعمة. وقد يكون التسخين في الفرن مقبولا لبعض الأطعمة مثل البطاطس المخبوزة، كما أن إعادة التسخين في مقلاة تعمل أيضا مع السوائل مثل الحساء.

المصدر: ميرور