راقبها جيداً.. أعراض تعني إصابة طفلك بكورونا

وضع مركز مراقبة الأمراض والسيطرة عليها الأميركي “CDC” قائمة بأعراض أساسية، قد تعني أن طفلك مصاب بفيروس كورونا المستجد، والتي تستوجب مراجعة المستشفى مباشرة.

وتضم هذه الأعراض صعوبة التنفس، آلام في الصدر، زرقة في الشفاه، عدم القدرة على النوم.

وأوضح المركز أن الأطفال والمراهقين، يمكن أن يصابوا بالفيروس وهم غير محصنين منه، وبعضهم قد لا تظهر عليهم الأعراض، ولكنهم قد ينقلوا الفيروس للآخرين.

وأغلب الأطفال المصابين تظهر عليهم الأعراض بشكل خفيف، ولكن بعضهم سيحتاج إلى الدخول للمستشفى ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبعض الأطفال قد يصابون بمتلازمة الالتهاب المتعدد “MIS-C” والتي رغم أنها نادرة الحدوث إلا أنها قد تصيب البعض منهم.

وأكثر الأعراض التي تصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا المستجد، الحمى والقشعريرة، السعال، احتقان أو سيلان الأنف، فقدان حاسة التذوق أو الشم، التهاب الحلق، ضيق التنفس، الإسهال، الغثيان، ألم المعدة، التعب، صداع الرأس، آلام العضلات، ضعف الشهية.

ويوصي مركز مراقبة الأمراض بضرورة إبقاء الطفل في المنزل والاتصال بالطبيب، أو مراجعة المستشفى عند الحاجة، في حال وجود هذه الأعراض، حتى لا يتم تعريض الآخرين للإصابة بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الجمعة إلى 7 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، كما تسبب المرض في وفاة نحو 205 آلاف شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وتسبب كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 993 آلاف شخصا في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر كانون الاول 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وأصيب أكثر من 32.6 مليون شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، بينهم 22.3 مليون شخصا تعافوا.