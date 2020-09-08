العلم يؤكد.. “العسل يعالج نزلات البرد للكبار والصغار”

كشفت دراسة علمية حديثة، أن عسل النحل الطبيعي أفضل علاج للسعال ونزلات البرد، ويتفوق على كل من الأدوية والمضادات الحيوية، التي لا تستلزم وصفة طبية لشرائها من الصيدليات، وفقا لما نشره موقع Live Science الأميركي.

وتشير المراجعة العلمية الجديدة، التي أجراها باحث في جامعة أكسفورد، إلى أن عسل النحل الطبيعي يعد علاجًا نافعًا لأعراض السعال ولنزلات البرد. وتوضح نتائج المراجعة العلمية أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لا تحقق النجاح المأمول لتخفيف آلام الحلق والسعال والزكام، فضلًا عن أن المضادات الحيوية لا تعد خيارًا مجدًيا في حالة العدوى الفيروسية.

هذا ويحرص أطباء الأطفال حول العالم منذ عشرات السنين على التوصية باستخدام عسل النحل لعلاج نزلات البرد والسعال لدى الأطفال.

وشرح دكتور إيان بول، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب في ولاية بنسلفانيا، والذي لم يشارك في المراجعة العلمية ولكنه أجرى بحثًا عن العسل والسعال عند الأطفال، في تصريح لـ Live Science، قائلًا: “أولاً، إن عسل النحل الطبيعي لا يسبب أي ضرر أو أذى للأطفال، وثانيا إن الكثير من أدوية السعال والبرد لها آثار جانبية، وثالثا لا تؤدي بعض أدوية السعال والبرد لنتائج علاجية بشكل جيد”.

وعلى الرغم من عدم توصل الدراسات العلمية إلى السبب وراء قدرة العسل على علاج أعراض البرد أيضًا لدى البالغين، ولكن يرجح البعض أن الأمر يتعلق بمضادات الأكسدة أو حقيقة أنه قوام العسل نفسه يغلف الحلق الملتهب مما يسمح بتعافيه.

وتُظهر نتائج المراجعة العلمية أن خمس فقط من أصل 14 دراسة بحثية، شملت مرضى بالغين، وتضمنت العديد من تلك الدراسات علاجات مركبة مثل العسل في القهوة، أو شراب العسل والأعشاب، (مع ضرورة التنويه إلى أنه تم تمويل بعض الأبحاث الأساسية أيضًا من قبل شركة متخصصة في منتجات عسل النحل).

وكشف باحث جامعة أكسفورد في دراسته العلمية، أن علاج أعراض الجهاز التنفسي بالعسل هو مسعى منخفض المخاطر، علاوة على أنه يساعد على جعل تجربة الإصابة بنزلة برد سيئة أقل بؤسًا.