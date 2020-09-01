لا ترموها بعد اليوم… فوائد صحية مذهلة لشرب ماء المخللات!

قد يتساءل البعض عن جدوى مياه المخللات أو الفوائد التي يمكن أن تعود على صحة الإنسان من وراء تناولها، فهناك من يتحدث عن أن ماء المخللات يساعد في علاج حرقة المعدة أو حتى تلطيف البشرة المصابة بحروق الشمس.

اليكم قائمة بعديد الفوائد الصحية التي يمكن أن يعود بها ماء المخللات على صحة الإنسان بشكل ايجابي، وهي:

– يفيد ماء المخللات في التهيئة والتحضير بشكل جيد في الفترة التي تسبق ممارسة التمارين الرياضية، حيث يقول الخبراء إن مستويات الملح المرتفعة بماء المخللات تحوله إلى مصدر إلكتروليت A +، مما يجعل المشروبات الرياضية والسكرية باهظة الثمن غير ضرورية ولا حاجة لها. ولهذا ينصح الخبراء بتناول قدر منه قبل البدء في ممارسة التمارين الرياضية لضمان أفضل أداء على الصعيد العضلي.

– يفيد ماء المخللات أيضا في المرحلة التي تعقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية، حيث يقول الخبراء إنه لا داعي بعد الآن لاستخدام الثلج في التخفيف من الوجع الذي يصيب الساقين بعد ممارسة التمارين الرياضية، حيث يمكن الاستعاضة عن ذلك بتناول قدر من ماء المخللات، إذ ثبت أنه يساعد على تخفيف التقلصات التي تنجم عن التمارين فور الانتهاء منها تقريبا، وذلك بفضل اشتماله على خل وصوديوم.

– يساعد ماء المخللات على منع الكدمات، حيث ثبت من خلال الدراسات أن إضافة فيتامين سي للنظام الغذائي من الممكن أن يساعد على تقوية الأوعية الدموية وإصلاح ما قد يلحق بها من أضرار، وهو ما يعني أنه قد يفيد بشكل كبير في منع الكدمات.

– يساعد ماء المخللات على إذابة الثلج بشكل سريع، وهو الأمر الذي ربما تعرفينه لأول مرة ويمكنك التأكد منه الآن بإضافة مقدار من ماء المخللات الملحي إلى كوب به مقدار من الثلج، حيث سرعان ما سيعمل ذلك على إذابة الثلج بشكل سريع ومباشر.