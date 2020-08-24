6 أخطاء تقلل العمر الافتراضي لسيارتك.. تعرف عليها

يمكن أن تسبب أخطاء اعتيادية في تقليل العمر الافتراضي لسيارتك بصورة كبيرة غير متوقعة.

ارتكاب تلك الأخطاء يمكنه أن يوقعك في مشكلة خطيرة ويوقف سيارتك بصورة مفاجئة، والابتعاد عنها يمكن أن يبعدك عن دفع تكاليف باهظة على صيانة سيارتك.

وجاءت تلك الأخطاء على النحو التالي:

1- تجاهل تحذير الأعطال

يسبب تجاهل تحذير الأعطال وفحص المحرك إلى الوقوع في أعطال خطيرة في محرك السيارة، وبالتالي ترتفع تكلفة الإصلاح.

2- إهمال تغيير الزيوت

عدم تغيير السوائل والفلاتر وعدم فحص مستويات السوائل بانتظام، وعدم التأكد من وجود تسريبات بها، قد يتسبب في تقليل عمر السيارة الافتراضي.

3- إهمال الإطارات

يجب فحص إطارات السيارة بشكل متكرر للتأكد من صلاحياتها، ومع مرور الوقت وإهمال صيانتها واستبدالها في الوقت المناسب قد يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة وتعرض حياتك للخطر.

4- تجاهل مواعيد الصيانة

العديد من قطع غيار السيارات ومكوناتها تتآكل أو تتضرر بمرور الوقت.

يجب صيانة السيارات بشكل دوري، حيث أن ذلك يسهم في الحفاظ على عمر السيارة، كما يساعد في تجنب إصلاحات أكثر تكلفة.

5- تجاهل تنظيف السيارة

يتسبب تركك للسيارة متسخة فترات طويلة من دون تنظيف يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية والأوساخ الضارة عليه ويزيد هذا من احتمال تعرض جسم السيارة للصدأ، كما أن اتساخ السيارة قد يتسبب في حجب الرؤية وتعرض قائدها للخطر.

6- القيادة العنيفة

القيادة العنيفة قد تتسبب في تعريض سيارتك لمشكلات كبرى.

ينصح بالقيادة الاقتصادية التي تساهم في توفير استهلاك الوقود، وتجنب القيادة العدوانية، التي تتضمن البداية السريعة والتوقف المفاجئ.