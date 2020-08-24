أشياء من الخطر وضعها بالقرب من الهاتف

أعلن الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية “بليخانوف”، ألكسندر تيموفييف أنه يتجاهل الكثير من الناس الاحتياطات عند استخدام الهواتف المحمولة، لكن أي تقنية تتطلب اهتمامًا خاصًا بها.

على سبيل المثال، لا يجب وضع هاتف فوق آخر، وإلا فإنه سيكون هناك إشارات الراديو في نقطة معينة موجودة بكميات كبيرة، وهو أمر غير مفيد جدًا للأشخاص القريبين.

وأوضح الخبير أنه “يجب أيضًا عدم وضع بطاقة مصرفية بجانب الهاتف أو في غلاف العلبة، حيث ستنخفض مدة خدمتها بشكل كبير بسبب إشعاع التردد اللاسلكي”.

لا ينصح تيموفييف بحمل الهاتف في حقيبة بالقرب من مستحضرات تجميل. السبب هي أنه غالبًا ما يتم إغلاق العلبة، على سبيل المثال، من أحمر الشفاه النسائي، بمغناطيس، مما قد يؤثر على اتصال وإشارة الهاتف المحمول، حسب وكالة “برايم”.