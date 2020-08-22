فيسبوك لمستخدميها: استعدوا للتصميم الجديد بدءاً من الشهر المقبل

ذكرت شركة فيسبوك، أن موقعها الإلكتروني سيودع تصميمه الكلاسيكي بدءاً من الشهر المقبل.

وظهرت رسائل للملايين من المستخدمين حول العالم تؤكد لهم أن التصميم الجديد سينطلق الشهر المقبل.

وهذا يعني انه لم يعد بوسع المستخدمين الرجوع إلى التصميم القديم مثلما هو متاح حالياً.

وفي رسالة للمستخدمين، قالت شركة فيسبوك إن النسخة الكلاسيكية بالنسبة التصفح من الحاسوب ستختفي وتأخذ معها لونها الأزرق القديم لتحل محلها نسخة جديدة.

وسمحت فيسبوك لمستخدميها للتحويل إلى التصميم الجديد بداية من شهر أيار مايو من أجل الاعتياد عليه لحين جعله ثابتاً الشهر المقبل.

وفسرت فيسبوك أسباب التحول إلى التصميم الجديد بسعيها لإطلاق عناصر جديدة على نسخة سطح المكتب مثل قسم “فيسبوك ووتش” والألعاب، بعدما كان تركيزه منصب في الفترة الماضية على تطوير نسخة الهواتف والشاشات الصغيرة فقط.

والتصميم الجديد يمتاز بأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعاً.

ويقول بعض المستخدمين إن التصميم يتشابه لحد كبير مع تصميم موقع تويتر، كما أن هناك ميزة أخرى يتضمنها تصميم “فيسبوك” الجديد، وهي “الوضع المظلم” المتوافر على هواتف آيفون وأندرويد.