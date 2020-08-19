غرائب اليابان.. حمامات شفافة في حدائق عامة لكن “هناك سرا”

ابتكر مهندسون معماريون يابانيون حمامات “غريبة” تم افتتاحها مؤخرا في عدد من الحدائق العامة، إذ تتكون من ألواح زجاجية شفافية يمكن رؤية ما بداخلها طالما أنها غير مشغولة، لكن هناك سرا في التصميم الفريد.

وتتكون المراحيض، التي تم وضعها في بعض حدائق العاصمة طوكيو، مما أطلق عليه المهندسون “الزجاج الذكي”، الذي يتحول إلى معتم عندما تكون المقصورات مشغولة، فلا يمكن رؤية من بداخلها.

وتتوزع المراحيض الشفافة حاليا في 5 مواقع في حي شيبويا بطوكيو، وذلك ضمن حملة تنظمها مؤسسة “نيبون” غير الربحية، وتطلق عليها اسم “مشروع مراحيض طوكيو”.



وقالت المؤسسة القائمة على المشروع إن “هناك اعتبارات عملية مهمة وراء إنشاء المراحيض الشفافة، يتعلق الأول بالتأكد من نظافتها قبل الدخول إليها، والثاني معرفة أن المكان مشغول إن كان مظلما وبالتالي البحث عن آخر”.

وباستخدام تقنية جديدة، قالت المؤسسة إن الجدران الخارجية الزجاجية للمقصورات تتحول إلى معتمة بعد قفل الباب، كما أنها تضفي على الحديقة منظرا جماليا ليلا، حيث تضي بما يشبه الفوانيس على حد تعبير الشركة.

وتأتي المراحيض بكامل أدواتها، إذ تحتوي على مغسلة ومجفف، كما أنها مزودة بخدمة تدفئة المقاعد، فضلا عن أنها أغطيتها تفتح وتغلق تلقائيا.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة القائمة على مشروع المراحيض الشفافة تخطط لتركيب دورات للمياه في 17 موقعا في شيبويا بطوكيو، بحلول الربيع المقبل.