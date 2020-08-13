وجبات منعشة ينصح بها الخبراء في أيام الصيف الحارة!

بينما يفضل البعض تناول الآيس كريم ومختلف أنواع المثلجات في أيام الصيف الحارة، ينصح الخبراء بوجبات منعشة أخرى تساعد الجسم على مقاومة الحرارة. فما هي أهم هذه الوجبات؟

لا يحب الجميع إضافة الفواكه إلى سلطة الخضروات التقليدية، وهؤلاء يمكنهم تناول سلطة فواكه تحتوي على فاكهتهم المفضلة.

مع ارتفاع درجات الحرارة يتجه الكثيرون لتناول الآيس كريم ومختلف أنواع المثلجات والمشروبات الباردة لترطيب الجسم، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الوجبات تأتي عادة بنتائج عكسية، وينصحون بتناول الأغذية التي تتناولها شعوب المناطق الحارة وخاصة دول البحر المتوسط. فما هي الأطعمة التي ينصح بها الخبراء في أيام الصيف الحارة؟

أغذية تحتوي على سوائل

يعتقد البعض أن المشروبات الباردة هي الحل لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة، لكن بحسب موقع “فوكوس أونلاين” قد تتسبب هذه المشروبات في الشعور بالحر بشكل أكبر. ويعود السبب في ذلك بحسب الموقع إلى بذل الجسم لمجهود كبير من أجل هضم هذه السوائل الباردة، مما يؤدي لارتفاع درجة حرارته. لذلك ينصح الخبراء ببدائل أخرى كالخيار، البطيخ، الخس والفراولة. ويضيف موقع “فوكوس أونلاين” الطماطم والكوسا بالإضافة إلى السبانخ والتوت بأنواعه والخوخ والنعناع.

حساء الغازباتشو الإسباني

ينصح موقع “فوكوس أونلاين” بتقليد سكان الأندلس الذين تعودوا على موجات الحر، وذلك عن طريق تناول حساء الغازباتشو الإسباني المنعش. وبحسب “سي إن إن” فإن هذا الحساء سهل الإعداد ويتم تقديمه بارداً خاصة في فصل الصيف. ويتكون الحساء من الطماطم، الخيار، الفلفل، البصل، الثوم وزيت الزيتون. كما يضيف إليه الإسبان بقايا الخبز لديهم، وهو ما يعطي الحساء مقامه السميك، بحسب موقع “سي إن إن”.

حساء الخيار والزبادي الإيراني

يقول موقع “فوكوس أونلاين” إن حساء الخيار الزبادي والخيار الإيراني (يسمى آبدوغ خيار باللغة الفارسية)، هو من الوجبات الأساسية في فصل الصيف عند الإيرانيين. وينصح موقع “نيويورك تايمز” بهذا الحساء لسهولة تحضيره في الأيام الحارة وتقديمه بارداً مما ينعش الجسم. ويعطي الموقع وصفة الحساء الإيراني المكونة من الخيار والزبادي ويضاف إليهم البهارات مثل الريحان والنعناع والبصل والثوم والقليل من الخل.

السلطة

السلطة من الأطباق التي لا غنى عنها في الصيف، فهي مغذية ومنعشة وسهلة التحضير. وينصح موقع “فوكوس أونلاين” بإضافة الخضروات ذات الأوراق الداكنة إلى السلطة، وذلك لاحتوائها على السوائل المرطبة. كما ينصح الموقع بإضافة الجزر والخيار والفلفل والفجل والكرنب، ويشجع على إضافة الفواكه إلى السلطات من أجل طعم مختلف. أما موقع “فاين داينينغ” فيوصي بالسلطة اليونانية بالجبن أو سلطة “كابريزي” الإيطالية.

سلطة الفواكه

لا يحب الجميع إضافة الفواكه إلى سلطة الخضروات التقليدية، وهؤلاء يمكنهم تناول سلطة فواكه تحتوي على فاكهتهم المفضلة. وينصح موقع “فوكوس أونلاين” بإضافة القليل من عصير الليمون أو النعناع إلى مزيج الفواكه من أجل طعم منعش. وينصح موقع “سي إن إن” بفاكهة “دوريان”، والتي ينتظرها سكان القارة الآسيوية كل عام في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. لكن ينبغي الحرص عند تناول فاكهة “دوريان” بسبب الرائحة الكريهة التي تخلفها.

التبولة

التبولة من الوجبات المحبوبة في البلاد العربية، وينصح بها موقع “فاين داينينغ” بشكل خاص في الأيام الحارة. وتتكون التبولة بشكل أساسي من البرغل والبقدونس، وتضاف إليها مكونات أخرى مثل الطماطم والبصل والنعناع وعصير الليمون وزيت الزيتون والكثير من التوابل.

الشكشوكة

تنتشر الشكشوكة بشكل كبير في دول شمال أفريقيا وخاصة مصر، كما تعد من الوجبات الأساسية في بلاد الشام وتركيا وبشكل خاص في الأيام الحارة. وبحسب موقع “نيويورك تايمز” يمكن تناولها كوجبة فطور أو غداء أو عشاء، ويعطي الموقع وصفة الشكشوكة التي تتكون من البيض الذي يضاف إليه صلصة طماطم مع فلفل وبقدونس وكزبرة وكمون. وبحسب موقع “إندبندنت” فإن تناول وجبات تحتوي على البهارات الحارة يخدع الجسم لاعتقاده بأنه يتعرض للتسخين، مما يجعله يحاول خفض درجة حرارته. لذلك ينصح الموقع بعدم الخوف من إضافة البهارات الحارة إلى الوجبات في الصيف لترطيب الجسم.