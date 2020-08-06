نصائح للتمتع بنوم هادئ في ليالي الصيف الساخنة

في فصل الصيف تبدأ معاناة البعض مع الأرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن إتباع بعض النصائح البسيطة قد يساعد على نوم أكثر هدوءاً.

ومع بداية شهر أغسطس/آب وارتفاع درجات الحرارة، يعاني البعض من عدم القدرة على النوم الهادئ ليلاً، فيستخدم البعض المراوح أو مكيفات الهواء. لكن ماذا تفعل إذا لم تكن لديك هذه الإمكانيات، أو لم تساعدك على النوم؟ في التقرير التالي نقدم نصائح الخبراء للتمتع بنوم هادئ في الصيف.

اختيار ملابس مناسبة

يقول موقع “تي أونلاين” الألماني إن أفضل ملابس في الجو الحار هي الملابس المصنوعة من القطن، وذلك لقدرتها على امتصاص العرق، ويحذر من الملابس الضيقة التي تحبس الحرارة في الجسم.

وينصح موقع “فيت فور فان” الألماني بارتداء ملابس داخلية مصنوعة خصيصاً للجو الحار، وتكون مصنوعة من مادة البوليستر، في الليالي شديدة الحرارة أو عند ممارسة نشاط بدني في الصيف. أما صحيفة “أدنبره نيوز” فتنصح باستخدام أغطية قطنية خفيفة للفراش.

الحرص على التهوية الصحيحة

ينصح موقع “تي أونلاين” بالنهوية في الصباح الباكر ثم اغلاق النوافذ من الصباح إلى المساء. ويوصي موقع مؤسسة “سليب فاونداشيون Sleep Foundation” باغلاق الستائر باحكام أثناء النهار لمنع دخول أشعة الشمس للغرف. ويضيف موقع “تي أونلاين” أنه بالأمكان فتح النوافذ ليلاً لترطيب الغرفة، لكنه يحذر من استخدام المراوح أو تعدد منافذ الهواء لتفادي الإصابة بنزلة برد. ويضيف موقع “بيست لايف أونلاين” أنه بالإمكان وضع كيس من الثلج تحت الوسادة لترطيب الجسم أثناء النوم.

التقليل من شرب الماء قبل النوم

شرب مقدار كاف من الماء أمر شديد الأهمية، وخاصة في أيام الصيف الحارة. غير أن موقع “تي أونلاين” ينصح بالتقليل من شرب الماء قبل النوم لتفادي الاستيقاظ المتكرر ليلاً للذهاب إلى دورة المياه. كما ينصح موقع “هيلث” بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين و المشروبات الكحولية، وذلك لتأثيرها على جودة النوم. كما يحذر موقع “بيست لايف أونلاين” من تناول الأطعمة الدهنية في وقت متأخر.

عدم الاستحمام بالمياه الباردة

يظن البعض أن الاستحمام بالمياه الباردة قد يرطب الجسم، لكن بحسب موقع “تي أونلاين” يتسبب الماء البارد في تقلص الأوعية الدموية، وهو ما يترتب عليه حبس الحرارة في الجسم. الأفضل هو الاستحمام بالتناوب بين الماء البارد والدافئ. وبحسب موقع “هيلث” فإن الاستحمام قبل النوم يساعد على تهدئة الأعصاب وتسهيل النوم السريع. ويضيف موقع “بيست لايف أونلاين” أنه بالإمكان استخدام رذاذ مرطب بمكونات بسيطة وهي “ألو فيرا” و زيت النعناع لبخها على البشرة في الليالي الحارة.

ترك الفراش في حالات الأرق

في حالة عدم القدرة على النوم بعد نصف ساعة على الأكثر من المحاولة، ينصح موقع “تي أونلاين” بترك الفراش والقيام بنشاط مثل القراءة أو سماع الموسيقى الهادئة حتى الشعور بالنعاس، كما يساعد شرب شاي مهدئ من اللافندل أو الناردين. وينبه الموقع من استخدام الهاتف الجوال أو الحاسوب بسبب خفضهما لهرمون “ميلاتونين” المسؤول عن النوم ، والأفضل كما ينصح موقع “بيست لايف أونلاين” ممارسة التأمل أو نشاط رياضي خفيف قبل النوم.

نتمنى لكم نوما هادئا وأحلاما سعيدة!