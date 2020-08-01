أغسطس 02, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

احذر تناول هذه المشروبات في الطقس الحار

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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احذر تناول هذه المشروبات في الطقس الحار

يمكن أن تؤثر المشروبات الغازية الحلوة سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين أصيبوا بنوبات قلبية وسكتات دماغية، أي الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.

وصى الطبيب العسكري، وطبيب القلب فلاديمير خوروشيف، بأنه خلال الطقس الحار، يجب تناول المشروبات المبردة فقط. لا يجب شرب الماء المثلج بأي حال من الأحوال.

بالإضافة إلى ذلك، في محادثة مع قناة “زفيزدا” الروسية التلفزيونية ، نصح بالتخلي عن المشروبات الغازية.

قال خوروشيف: “المشروبات الغازية والمشروبات الغازية السكرية على أي حال، لا أنصح بشربها”.

وأوضح الطبيب أن المشروبات الغازية الحلوة يمكن أن تؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والذين أصيبوا بنوبات قلبية وسكتات دماغية، أي الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.

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