يوليو 28, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

فوائد نبات القراص لجسم الإنسان

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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فوائد نبات القراص لجسم الإنسان

أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ، مدير معهد سمارا لبحوث علم التغذية، أن نبات القراص غني بالفيتامينات ويساعد على التخلص من الاكتئاب والتعب وضعف المناعة.

وقال غينزبورغ، “يحتوي نبات القراص على عدد كبير من المواد البيولوجية النشطة، مثل مركبات الفلافونويد وفيتامين B9 (حمض الفوليك) فيتامين С (حمض الأسكوربيك). وهذه تكفي لاعتبار نبات القراص مفيدا لعملية التمثيل الغذائي في الجسم. إضافة إلى أن القراص يحفز المناعة وعملية تجدد الخلايا”.

ويضيف الخبير، يؤدي نقص فيتامين B9 في الجسم، إلى فقر الدم وأمراض القلب والاكتئاب. كما أن نقصه يؤثر في حالة الجلد والشعر والأظافر. وأما فيتامين С، فيعتبر علاجا لجميع الأمراض. لذلك يمكن عمليا للجميع استخدام هذا النبات في نظامهم الغذائي على شكل حساء أو سلطة أو تحضير أطباق لذيذة أخرى. أما من يعاني من التهاب المعدة أو القرحة، فيجب أن يكون حذرا عند تناول القراص.

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