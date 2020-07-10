طرق خارجة عن المألوف لمكافحة الطقس الحار

بعيداً عن الوسائل التقليدية لمكافحة الطقس الحار، نقدم لك ست وسائل خارجة عن المألوف تساعدك في الشعور بالبرودة والانتعاش على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة.

1- الاستقلاء على الارض

إذا كنت تعاني من الحر الشديد، لا بد في أن تستلقي على الأرض حتى لو لم تشعر بالراحة التامّة . فذلك سيمنحك قليلا من البرودة في ظل الطقس الحار.

2- ثني اللسان

ثمة تقنية مهمة من تقنيات التنفس في رياضة اليوغا تساعدك في مكافحة موجة الحرّ. قُم بثني لسانك وتنفّس ببطء من فمك ثمّ قم بعملية الزفير من خلال أنفكَ، فهذه الطريقة ستقلّل من حرارة الجسم وتخفّف من حدّة التوتر.

3- ارتداء ملابس فضفاضة

يفضل الكثيرون نزع ملابسهم في ظل الطقس الحار لكن هذا المفهوم ليس صحيحا. فاذا قمت بارتداء ملابس فضفاضة ستحمي نفسك من أشعة الشمس ولن تشعر بحدّة ارتفاع درجات الحرارة.

4- وضع كوب من الثلج أمام المروحة

ضع كوبا من الثلج أمام المروحة الكهربائية، فذلك سيلطّف الجوّ ويكسر من هبّ الحرارة في الغرفة.

5- تبريد الوسادة

ضع وسادتك في كيس من البلاستيك داخل الثلاجة طيلة النهار. وأثناء الخلود الى النوم، ضع رأسك على الوسادة التي تكون مبرّدة طيلة اليوم فذلك سيمنحك انتعاشا وبرودة لجسمك طوال الليل.

6- التنفس داخل كوب من الثلج

ضع مكعبات من الثلج في كوب ثم قم بالتنفس داخله فذلك سيمنحك نسميا بارداً وانتعاشا يخلصك من الشعور بالحرارة المرتفعة.