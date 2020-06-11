أفضل 10 مواقع لمشاهدة الأفلام مجانا

يوجد على شبكة الإنترنت الكثير من المواقع الإلكترونية التي توفر بثا للأفلام والبرامج التلفزيونية مجانا وبشكل قانوني.

إذ أن مشاهدة الأفلام المفضَّلة والبرامج التلفزيونية، لم تعد مقتصرة على اشتراك خدمات البث المدفوع مثل “نتفلكس” فقط، بل يوجد العديد من المواقع التي تتيح لك مشاهدة ما ترغب فيه على الإنترنت دون أن تدفع أي شيء.

تمكنك هذه المواقع من مشاهدة ما يحلو لك -عبر الإنترنت- من الأفلام المجانية والبرامج والمسلسلات عبر حاسبوك المحمول، أو حتى هاتفك، وفيما يلي أفضل 10 مواقع إلكترونية للمشاهدة مجانا عبر الإنترنت، حسبما جاء في تقرير لموقع Komando الأمريكي.

1 . موقع “كانوبي”

إذا كنت من محبي الأفلام الفنية أو الكلاسيكية بشكل خاص، فإن “كانوبي” (Kanopy) هو أفضل خيار لهذه الفئة المجانية.

يبذل الموقع قصارى جهده للحصول على أفلام عالية الجودة وذات مشاهدات عالية لتقديمها لجمهوره، وكل ذلك بدون تكلفة على مستخدميه.

ولاستخدام الموقع، يجب ربط حساب المستخدم مع حساب المكتبة أو الجامعة أو الكلية باستخدام بطاقة المكتبة أو تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني للكلية، وبعدها يمكنك الوصول إلى المحتوى في أي وقت.

2. موقع “بوبكورنفليكس”

بالنسبة لمن يفضلون الكوميديا والإثارة والمزيد من الأفلام الرائجة، فإن موقع “بوبكورنفليكس” (Popcornflix) هو موقع البث المجاني المثالي لهم.

يمنحك الموقع إمكانية الوصول إلى العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية للاختيار من بينها في مقابل تشغيل الإعلانات أثناء المشاهدة.

ويمكن استخدام موقع “بوبكورنفليكس” عبر الويب، كما يمكن استخدامه عبر تطبيق متوفر على العديد من منصات التطبيقات مثل “Roku” و”Apple TV” و”Google Play” و”Amazon” و “Xbox”، للاستمتاع بالمشاهدة على شاشة التلفزيون.

3. موقع “فيميو”

يعد موقع “فيميو”(Vimeo) عبارة عن منصة فيديو مثل موقع “يوتيوب” تتيح للمستخدمين تحميل أفلامهم ومقاطعهم الخاصة لمشاركتها بجودة عالية.

يدفع مستخدمو الموقع مقابل مشاهدة بعض الأفلام، لكن العديد منها مجاني، وخاصة الأفلام القصيرة.

يتوفر “فيميو” كموقع ويب وتطبيق للهواتف، كما يمكن مشاهدة الأفلام من خلال البث، أو تحميلها للمشاهدة في وقت لاحق، عندما لا تكون متصلاً بشبكة الإنترنت.

4. موقع “أرشيف الإنترنت”

هل تحب الأفلام الكلاسيكية؟ مثل الأفلام الصامتة والأبيض والأسود، مع نجوم زمن “الفن الجميل”؟ إذا كانت الإجابة “نعم”، فهذا الموقع خيار مثالي لك.

يوجد في موقع “أرشيف الإنترنت” (Internet Archive) العديد من هذه الأفلام الآن، وهو موقع يحتفظ بجميع الوسائط، مثل الكتب والموسيقى بالإضافة إلى الأفلام، التي دخلت المجال العام.

يعتبر الموقع موطناً لكل المواد التي أصبحت مجالا عاماً ولا تخضع لحقوق النشر، بما في ذلك آلاف الأفلام الطويلة المميزة، لذا فهو مجاني للاستخدام والمشاهدة، ولكن هذا هو السبب أيضًا في أن العديد منها تعود إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.

5. موقع “سوني كراكل”

يعتبر موقع “سوني كراكل” (Sony Crackle) المعروف سابقا باسم”Crackle”، موقع رائع آخر لمشاهدة الأفلام الحديثة والبرامج التلفزيونية مجانًا.

ولكن كما هو الحال مع موقع “بوبكورنفليكس” ستضطرإلى مشاهدة بعض الإعلانات، لذلك إذا كنت تحب أفلام الإثارة حقًا، وبعض البرامج التلفزيونية القديمة التي يصعب العثور عليها على منصات أخرى، فمن المؤكد أن “سوني كراكل” سيجعل مشاهدة بعض الإعلانات يستحق العناء.

6. موقع “فودو”

يحتوي موقع “فودو” (Vudu) على العديد من الأفلام المجانية الطويلة وحلقات العروض التلفزيونية التي يمكنك مشاهدتها بعد مواعيد عرضها، بفضل الإعلانات، على الرغم من أنه يقدم خدمة بث غير مجانية.

يحتوي الموقع الكثير من الأفلام الحديثة، بالإضافة إلى بعض الأعمال الدرامية والكوميديا القديمة المحبوبة.

يمكن استخدام الموقع عبر جهاز الكمبيوتر، وأجهزة البث، والتلفزيون الذكي، والهواتف والأجهزة اللوحية. وكل ما عليك فقط التسجيل للحصول على حساب “فودو” مجاني لاستخدام التطبيقات والموقع.

7. موقع “IMDb”

يعد موقع IMDb TV وسيلة أمازون لتقديم خدمة بث أفلام مدعومة بالإعلانات، مستقلة عن منصة Amazon Prime.

ومثل معظم مواقع البث في هذه القائمة، الموقع مدعوم بالإعلانات، ولكن يمكن مشاهدة الأفلام مجانا من خلال Prime على الموقع بدون إعلانات، إذا كان لديك حساب على Amazon Prime.

ولا تعتبر عملية التنقل والبحث في الموقع سهلة مقارنة بغيره، لكن فئة “الأعلى تقييماً” تسمح لك بالعثور على الأفلام التي يحبها المستخدمون الآخرون، لذا لديك فرصة أفضل للاستمتاع بمشاهدة أفضل عبر هذه الفئة.

8. موقع “هوبلا”

يعتبر موقع “هوبلا” (hoopla) خدمة رقمية تابع لشركة Midwest Tape الأمريكية، وهي شركة تقدم منتجات وخدمات وسائط مثل أقراص الفيديو الرقمية والأقراص المضغوطة والكتب الصوتية للمكتبات.

يمكن استخدام الموقع عبر الويب وكذلك تطبيق متوفر على العديد من منصات التطبيقات مثل “Roku” و”Apple TV” و”Google Play” و”Amazon” و “Xbox”، للاستمتاع بالمشاهدة على شاشة التلفزيون.

9. موقع قناة “روكو”

يمكن لمستخدمي خدمات “Roku” الوصول إلى قناة “روكو” (Roku) والتي تقدم محتوى أفلام ومسلسلات مجانية. ويمكن مشاهدة العروض المباشرة على قناة “روكو” بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وكل ذلك مجانًا.

يمكن أيضا إضافة اشتراكاتك المميزة إلى قناة “روكو” حتى تتمكن من مشاهدة أفلام من إنتاج شركات مثل HBO و Showtime، لكن المحتوى المجاني متاح حتى بدونها.

10. موقع “يوتيوب”

يعتبر موقع “يوتيوب” الأشهر بين مواقع عرض الفيديو، ويقوم بعض المستخدمين بتحميل الأفلام الطويلة على الموقع على بشكل غير قانوني، والتي تميل إلى الاختفاء بسرعة بفضل خوارزميات “يوتيوب”.

لكن “يوتيوب” يقدم بالفعل العديد من الأفلام مجانًا، بالإضافة إلى الأفلام المتاحة للإيجار أو الشراء – عليك فقط أن تكون على استعداد لمشاهدة الإعلانات معها.