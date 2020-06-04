علماء يقللون من أهمية ارتداء القفازات ويحددون أكبر مسببات عدوى كورونا

بدأت دول كثيرة بتخفيف إجراءات الإغلاق العام حول العالم، بينما تتصاعد المخاوف من احتمال حدوث موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا وخروجه عن نطاق السيطرة.

ويضطر الكثيرون الآن إلى ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل، إلا أن العلماء قللوا من شأن ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل.

وتوصل علماء صينيون إلى أن مجرد التنفس أو التحدث قد يكون أكثر الطرق شيوعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العلماء، جميع أنواع الأسطح تلعب دورا في الانتقال لكنه ليس كبيرا، مما يقلل من الحاجة إلى ارتداء قفازات.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن خبراء قولهم إن الدليل أصبح واضحا الآن، أن ارتداء الكمامة يجب أن يكون إلزاميا و”سيكون له أثر أكبر” في منع انتشار الفيروسات التاجية، إذا التزم المواطون بارتدائها.

ومثل معظم أمراض الجهاز التنفسي، ينتشر كوفيد- 19، من خلال ركوب الفيروس قطرات صغيرة من الرطوبة، المعروف عنها أصلا حملها لجسيمات فيروسية متنوعة.

وكان يُعتقد سابقا أن المصدر الرئيسي لانتقال العدوى كان عبر هذه القطرات من السعال والعطس، أو عن طريق اليدين.

لكن النتائج الأخيرة تشير إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر بنفس السهولة في الجو، ما قد يفسر سبب انتشاره بسرعة حول العالم، كما تفترض الدراسة.

وتشير الدراسات إلى أن أفضل طريقة للحماية هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو استخدام جل معقم أو مادة مطهرة تحتوي على كحول بنسبة 70% والسعال أو العطس في منديل، ثم التخلص منه مباشرة، وغسل اليدين بعدها.