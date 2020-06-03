بعد تجارب على القردة.. روسيا تثبت فعالية لقاح لكوفيد 19

تتسابق دول العالم على إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا، ففي روسيا أظهرت تجارب ما قبل السريرية على لقاح ضد كوفيد 19، أجريت في معهد مختص تابع لوزارة الدفاع الروسي على قردة وحيوان الهامستر، سلامة الدواء وفعاليته الوقائية.

وأودى الفيروس الفتّاك بأرواح 379.585 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 00,30 ت غ الأربعاء.

وقال سيرغي بوريسيفيتش، رئيس معهد البحوث المركزي 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية: “في إطار البحوث ما قبل السريرية، أكمل متخصصون من المعهد المركزي الثامن والأربعين لوزارة الدفاع في روسيا تجارب على نوعين من الحيوانات: القرود والهامستر. وتم إثبات والتأكيد من سلامة الدواء وفعاليته الوقائية” بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

في حين، أفادت وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن بأنه تم اختيار 50 متطوعا لاختبار اللقاح على البشر، وقد وصلوا إلى المؤسسة المختصة لبدء عمليات الاختبار.

وأوضح بوريسيفيتش أن المتطوعين هم 45 رجلا وخمس نساء تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما، ويتمتعون بصحة جيدة ومن دون عادات ضارة، مشيرا كذلك إلى وجود 10 من العاملين في المجال الطبي بين هؤلاء المتطوعين، بما في ذلك 3 أطباء.

هذا وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث بالتعاون مع مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، يعكف على تطوير لقاح ضد عدوى الفيروس التاجي الجديد، وسيتم وفق المقرر، الانتهاء من التجارب السريرية على اللقاح قبل نهاية يوليو.

يذكر أن معهد الأبحاث المركزي الثامن والأربعين التابع لوزارة الدفاع الروسية، قد أنجز بنجاح سابقا دراسة واختبر سلامة ومناعة وفعالية لقاحات الهندسة الوراثية لحمى إيبولا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ولقاح الإنفلونزا الشامل.

ولدى ​روسيا​ ثالث أكبر عدد إصابات بالمرض بعد ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​البرازيل​.

يأتي ذلك، فيما تستعد جامعة “أوكسفورد” لإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية على لقاح لفيروس كورونا، بعدما اختتمت المرحلة الأولى من التطعيمات بنجاح، وذلك بهدف اختبار فعاليته على فئة أوسع من المجتمع ورصد آثاره الجانبية المحتملة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت نشرت قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.

الأمل في الخريف

وأعلن التحالف العالمي للقاحات أن مؤشرات الأمل الأولى قد تطل في الخريف.

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لصحيفة سويسرية، إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كوفيد19 يمكن أن تظهر في الخريف، متنبئا بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح على نطاق واسع.

إلى ذلك، رأى أنه في حال أصبح اللقاح متاحا بكميات محدودة في البداية فيجب أن يستعمل أولاً في تحصين العاملين في القطاع الصحي.