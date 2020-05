مشاهد مرعبة لأسراب ضخمة من الجراد تغزو الهند (فيديو)

اجتاحت أسراب شاسعة من الجراد ما لا يقل عن 5 ولايات في الهند، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ بينما تتصارع البلاد مع شرور جائحة كورونا وأضرار ما بعد إعصار خارق.

وتهدد أسراب كبيرة من الجراد الآن إمدادات الغذاء في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، الهند.

ووصل الجراد يوم الاثنين إلى جايبور، المدينة التي يبلغ عدد سكانها زهاء 3 ملايين نسمة، وصوّر مقطع فيديو يظهر الرعب الكامل للغزو.

