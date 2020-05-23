علماء يحددون 47 ميزة للمغازلة الناجحة قد تفضي إلى الحب!

يزعم عالمان يونانيان أنهما عثرا على 47 ميزة “للمغازلة الفعالة”، صنفاها إلى 9 عوامل قد يجدها العشاق، الذين يبحثون عن الحب، مفيدة.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة الشخصية والاختلافات الفردية (Personality and Individual Differences)، أجرى الباحثان مينيلاوس أبوستولو وكريستوفوروس كريستوفورو، استبيانات مفتوحة مع 487 مشاركا ناطقا باللغة اليونانية، طُلب منهم سرد السمات التي يعتقدون أنها تجعل المغازلة فعالة.

ودفعت النتائج أبوستولو و كريستوفورو إلى تحديد 47 سمة رئيسية، بما في ذلك الصدق والاحترام والغموض والأصالة.

ووجدا أن النساء يملن إلى تقييم نهج اللطف الشديد، بينما وجد الرجال أن المظهر الجيد أكثر فعالية في جذب اهتمامهم.

وأوضح فريق البحث: “في الدراسة 1 استخدمنا استبيانات مفتوحة في عينة من 487 مشاركا ناطقا باللغة اليونانية، وحددنا 47 سمة تجعل المغازلة فعالة. وفي الدراسة 2، طلبنا من 808 مشاركين يتحدثون اليونانية تقييم مدى فعالية كل سمة عليه”.

وأضافوا: “باستخدام تحليل المكونات الرئيسية، قمنا بتصنيف هذه السمات إلى 9 عوامل أوسع. ويعتبر السلوك الجيد غير اللفظي، والذكاء واتباع نهج لطيف، أهم العوامل”.

ووجد الفريق أيضا أن الاحترام والثقة والجاذبية، احتلت مراتب عالية في قائمة “المغازلة الناجحة”، وهذا لا ينبغي أن يكون مفاجئا. ومع ذلك، قيل إن وجود هوايات غير عادية يجعل الناس أكثر جاذبية.

وفيما يلي السمات التي وُصفت في الدراسة بأنها ناجحة:

الدعابة، الذكاء، المظهر الحسن، الأدب، الأمانة، شدة الاهتمام، التحدث اللبق، الإصرار، الاحترام، الشخصية الجيدة، الثقة بالنفس، الأصالة، الابتسامة اللطيفة، طريقة التقرب، سهولة التعامل، الخصائص المشتركة، الشجاعة، التميز، شخصية مثيرة للاهتمام، الحضور الساحر، الصفات المشتركة، التعليم، الرقة والحنان، اللطف، العفوية، الصراحة، النظرة القوية، العطف، الغموض، الارتياح حول الإنفاق، المجاملات الجميلة، الصبر، الرومانسية، العذوبة، الجرأة، العزم، الصراحة، اللباس الجيد، الاهتمام بمعرفة أشياء عن الشريك، الإيجابية، الطريقة التي ينظر بها الطرفان، البهجة، النضج، الرائحة اللطيفة، الجدية، عدم التسرع في العلاقة، الهوايات غير العادية.