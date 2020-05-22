تسجيل رقم قياسي عالمي بسرعة الإنترنت يتيح تحميل 1000 فيلم عالي الدقة بأقل من ثانية

لو قال أحدهم قبل عدة أعوام، أنك تستطيع تحميل ألف فيلم خلال ثانية واحدة عبر الإنترنت، لكان من الصعب تصديقه، إلا أن هذا أصبح واقعا اليوم.

إذ سجل علماء أسرع اتصال بالإنترنت عالميا في أستراليا، حيث يمكن تحميل ألف فيلم بجودة عالية “HD” في أقل من ثانية واحدة، بحسب صحيفة “دايلي مايل” البريطانية.

وسجل فريق من جامعات “سوينبيرن” و”موناش” و”RMIT”، سرعة إنترنت قدرها 44.2 تيرابت في الثانية ضمن دراسة جديدة، وهي المرة الأولى التي يتم تسجيل فيها سرعة بهذا القدر.

وتعتبر هذه السرعة مختلفة تماما للسرعة التقليدية في أستراليا والتي تبلغ 11 ميغابت في الثانية الواحدة.

ويوجد في التيرابت الواحدة، مليون ميغابت، لذلك تعتبر سرعة 44.2 تيرابت في الثانية، أسرع من السرعة العادية البالغة 11 ميغابت في الثانية، بنحو 4 مليون مرة.

ووجد المؤلف المشارك في الدراسة، بيل كوركوران، إن النتائج تشير إلى أن البنية التحتية الموجودة حاليا يمكن تطويرها لتفي بالاحتياجات المتزايدة بخصوص اتصالات الإنترنت، وذلك بداية من نتفليكس إلى السيارات بدون سائق.

وقد استخدم العلماء في هذه التجربة جهازا جديدا بدلا من 80 واحدا يعمل بالليزر، بالإضافة إلى معدة تعرف بـ “مايكرو كومب” أصغر من أجهزة الاتصالات الحالية من حيث الحجم.

وقد تم زراعة الجهاز واختباره في البنية التحتية الحالية للإنترنت، والتي تستخدمها الشبكة الوطنية الأسترالية للإنترنت.

ويمكن لهذه التكنولوجيا، توفير الإنترنت عالي السرعة لنحو 1.8 مليون أسرة في مدينة ملبورن الأسترالية، بالإضافة إلى مليارات الناس حول العالم في ساعات الذروة، بحسب الدراسة.

وأوضح كوروكان أن هذه التكنولوجيا يمكن زراعتها في البنية التحتية الحالية لتحسين الشبكات الموجودة بالفعل، بدلا من إنشاء واحدة جديدة.