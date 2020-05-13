لا ترموا الموز الأسود… فوائده مذهلة

عادة ما يتم التخلص من ثمار الموز بعد تحول لون قشرها إلى أسود وهو خطأ يجب التوقف عن ارتكابه. وفي هذا الصدد أشارت دراسة أجريت في وقت سابق إلى أن البقع التي تظهر على القشر في هذه الحالة ليست نوعاً من العفن بل دلالة على النضوج فقط.

ولفتت الأبحاث إلى أن هذه البقع تحتوي على مادة تحارب السرطان وتحد من نمو خلايا غريبة في الجسم البشري. ولهذا نصح الخبراء بتناول الموز الذي تظهر على قشرته البقع السوداء لأن هذا يمكن أن يمنع تطور الخلايا الخبيثة.

ويشار إلى أن تناول الموز الأسود ينطوي على الكثير من الفوائد الأخرى ومنها ضبط ضغط الدم والحماية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وزيادة مستوى الطاقة في الجسم من خلال تزويده بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، فضلاً عن تقوية العضلات بفضل احتوائه على البوتاسيوم.